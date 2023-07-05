Роскомнадзор составит первый протокол на видеосервис за ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор составит первый протокол на видеосервис за ЛГБТ-пропагандуФильм-нарушитель был ранее разрешен к показу Минкультуры
Роскомнадзор (РКН) пригласил для составления протокола за ЛГБТ-пропаганду представителей Национальной спутниковой компании, которой принадлежит видеосервис «Триколор кино и ТВ», рассказали два собеседника «Ведомостей» в двух крупных онлайн-кинотеатрах. Запрещенный контент был выявлен службой в фильме «Игра с ключами», размещенном на этом сервисе, говорят источники.
Национальная спутниковая компания действительно получила вызов от управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу для дачи пояснений и составления протокола об административном правонарушении, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Претензия связана, по его словам, с распространением фильма, в котором, по мнению надзорного органа, присутствует ЛГБТ-тематика в контексте, признаваемом административным законодательством в качестве правонарушения.
«В настоящий момент представители компании изучают суть предъявленных претензий и обстоятельства распространения картины и готовят правовую позицию», – добавил он. «Ведомости» направили запрос в РКН.
Это первое такое нарушение, выявленное Роскомнадзором в отношении аудиовизуального сервиса с декабря 2022 г., когда вступил в силу закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Ранее служба составляла протоколы в отношении видеосервисов (а в дальнейшем суд накладывал штрафы) только за демонстрацию запрещенного контента несовершеннолетним. Такой контент по закону должен иметь маркировку «18+». За подобные нарушения РКН составил уже более 30 протоколов.
Фильмы и сериалы с ЛГБТ-пропагандой запрещены к показу. За данное нарушение на физлицо может быть наложен штраф от 50 000 до 400 000 руб., на должностное лицо – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицо – до 5 млн руб. А сайтам, распространяющим подобную информацию, грозит внесение в реестр запрещенных с их последующей блокировкой.
Испанская комедия «Игра с ключами» (El juego de las llaves) получила прокатное удостоверение Минкультуры в сентябре 2022 г., следует из реестра министерства. Он был разрешен к показу для аудитории «18+», может демонстрироваться в кинотеатрах, на физических носителях и иным способом, указано там же. Документ подписан первым замминистра Сергеем Обрывалиным. Пометка о том, что у фильма отозвано прокатное удостоверение, в реестре отсутствует. «Ведомости» направили запрос в Минкультуры.
Что считается пропагандой ЛГБТ
Согласно приказу Роскомнадзора, к пропаганде ЛГБТ может быть отнесена информация или материалы, которые будут соответствовать одному или нескольким критериям:
- убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе содержит информацию, направленную на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях;
- создает искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;
- оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных;
- вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствует изменению негативного отношения на положительное, в том числе путем систематического распространения материалов с неэпизодическим изображением или описанием нетрадиционных сексуальных отношений;
- обосновывает преимущество нетрадиционных сексуальных отношений над традиционными.
По сюжету фильма три семейные пары, встретившись со своим старым знакомым и его новой девушкой, с подачи последней решаются сыграть в игру с ключами. Согласно правилам этой игры, женщины кладут в чашу свои ключи, а мужчины их должны достать. Только совершив эти действия, участники игры узнают, что образовавшиеся новые пары должны провести друг с другом ночь. Сыграв один раз, герои продолжают эксперименты, расширяя круг участников игры и переходя в том числе к ЛГБТ-практикам.
Сейчас фильм отсутствует в библиотеках всех легальных видеосервисов, убедился корреспондент «Ведомостей». Но, к примеру, его можно посмотреть в соцсети в «ВКонтакте», в которой контент выкладывают пользователи, а также на пиратских ресурсах.
Конкретные претензии Роскомнадзора к фильму неизвестны. В законе критерии пропаганды ЛГБТ не были прописаны, их в своем приказе сформулировал РКН. Приказ утвержден в апреле 2023 г., но вступит в силу только с 1 сентября, писали ранее «Ведомости».
Для вынесения судом решения о штрафе за ЛГБТ-пропаганду достаточно нормы ст. 6.21 КоАП (ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола), говорит управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. Что касается приказа РКН о критериях ЛГБТ-пропаганды, то из его преамбулы, как поясняет юрист, следует, что сферой применения этого документа является деятельность службы по блокировке сайтов: «И, очевидно, для этих целей и был разработан и будет в дальнейшем применяться».
В досудебном порядке РКН вправе вносить сайты в специальный реестр, если усматривает в распространяемой на сайтах информации признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, именно для этого и были утверждены критерии, которые начнут действовать с 1 сентября, соглашается с Кравченко старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин.
Юристам видеосервиса «Триколор кино и ТВ», как говорит Кравченко, стоит, во-первых, провести свое собственное внесудебное исследование фильма комиссией экспертов, а также ходатайствовать о назначении судебной экспертизы в максимально квалифицированном экспертном учреждении. Для опровержения выводов РКН необходимо подготовить экспертизу содержания спорного произведения, которая может установить отсутствие признаков пропаганды запрещенной информации, соглашается Добрынин.
Кроме того, по мнению Кравченко, видеосервису стоит ссылаться на наличие у фильма не отозванного Минкультом прокатного удостоверения. Юрист напоминает, что в декабре 2022 г. правительство дополнило свое постановление, утверждающее правила выдачи, отказа и отзыва прокатного удостоверения на фильм (№ 143 от 27 декабря 2016 г.), новым пунктом. Он устанавливает, что, «если фильм содержит... материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», Минкульт вправе привлечь «экспертный совет по оценке фильмов».
По словам Кравченко, в соответствии с постановлением правительства, если при публичной демонстрации в фильме будут выявлены запрещенные материалы или информация, то это «является основанием для отзыва прокатного удостоверения». «Раз Минкультуры не отозвало свое прокатное удостоверение на этот фильм, оно не усмотрело в нем пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», – резюмировал эксперт.
Для опровержения выводов РКН юристам видеосервиса необходимо подготовить экспертизу содержания спорного произведения, которая может установить отсутствие признаков пропаганды запрещенной информации, добавляет Добрынин.
Уточнение. Уже после публикации материала представитель Минкультуры России заявил «Ведомостям», что министерство при выдаче прокатных удостоверений руководствуется требованиями законодательства.
«Художественному фильму "Игра с ключами" прокатное удостоверение было выдано 21 сентября 2022 г. с категорией информационной продукции "18+". Таким образом, прокатное удостоверение было выдано до вступления в силу изменений в законодательство. На законных на тот момент основаниях», – резюмировал он.