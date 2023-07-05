Роскомнадзор составит первый протокол на видеосервис за ЛГБТ-пропаганду

Что считается пропагандой ЛГБТ

Согласно приказу Роскомнадзора, к пропаганде ЛГБТ может быть отнесена информация или материалы, которые будут соответствовать одному или нескольким критериям:

- убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе содержит информацию, направленную на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях;

- создает искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;

- оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных;

- вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствует изменению негативного отношения на положительное, в том числе путем систематического распространения материалов с неэпизодическим изображением или описанием нетрадиционных сексуальных отношений;

- обосновывает преимущество нетрадиционных сексуальных отношений над традиционными.