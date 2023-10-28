Игорь Толстунов ответил критикам господдержки кино

Игорь Толстунов ответил критикам господдержки киноГосударство покрывает лишь часть расходов на производство фильмов
Российские продюсеры снимают фильмы не за госсчет, а при участии государства, а в некоторых случаях субсидии вообще выдаются на возвратной основе, заявил в интервью «Ведомостям» основатель и владелец продюсерской компании «Профит» Игорь Толстунов.
В качестве примера Толстунов привел структуру бюджета фильма «Сердце пармы» (вышел в октябре 2022 г. и заработал, по данным ЕАИС, 934 млн руб.), сопродюсером которого он является. При бюджете более 700 млн проект получил от государственного Фонда кино 223 млн руб. безвозвратной поддержки и 150 млн руб. возвратной. Остальные средства инвестировали сопродюсеры – компании «Профит», Star Media, а также телеканал «Россия 1».
«Когда чудесные эксперты в кавычках заявляют, что мы все работаем на государственные деньги и палим их почем зря, стоит пояснить, что на больших проектах это [100%-ная господдержка] просто невозможно. Фонд кино не покроет бюджет полностью, а возвратные деньги ты должен вернуть, вне зависимости от сборов фильма», – говорит продюсер.
В последние годы большие проекты стало делать сложнее, рассказывает Толстунов. Кино, как отмечает продюсер, «не та зона, которая привлекает инвесторов»: «Волатильность огромная. Риски огромные. Инвестор, обычный инвестор, он как говорит: «Ребят, а какие сборы вы мне можете обещать?» «Ой, – отвечаете вы, – знаете, бывает, фильмы собирают миллиарды!» «Ну, а много таких фильмов?» – спросит инвестор. Потом проведет исследования, после которых, скорее всего, отойдет в сторону».
Один из факторов высоких рисков и волатильности отечественной киноиндустрии, как считает Толстунов, – это небольшое для 140-миллионной страны ядро киноходящей аудитории.
«В европейских странах объективно населения гораздо меньше, чем у нас, поэтому им сложно окупать дорогое кино. Но у нас-то людей достаточно. Вот, «Чебурашку» посмотрело 22 млн зрителей. И это было бы нормально, если бы это не был исключительный случай», – рассуждает продюсер.
В числе причин слабой зрительской активности Толстунов называет низкий уровень благосостояния: «Поход в кинотеатр – дорогая вещь для большинства наших сограждан. Как была, так и осталась».
Ранее, в феврале 2023 г., гендиректор дистрибутора «Централ партнершип» Вадим Верещагин в интервью «Ведомостям» оценил объем киноходящей аудитории в России в 14 млн человек. Рекордный показатель «Чебурашки» в 22 млн проданных билетов он тогда объяснил как практикой повторных походов, так и расширением зрительской базы. По мнению Верещагина, семейный фильм с советским брендом смог завлечь в кинотеатры и тех зрителей, которые обычно не ходят в кино.
Основатель и владелец продюсерской компании «Профит» Игорь Толстунов – один из первых и самых успешных российских продюсеров. В его фильмографии есть как арт-кино («Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики, номинированный на «Оскар» «Вор» Павла Чухрая), так и высокобюджетные блокбастеры («Сердце пармы», «Метро»), и сериалы («Школа», «Желтый глаз тигра»).
Среди готовящихся проектов продюсера – «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина (релиз – 25 января 2024 г.), совместное производство компаний «Марс Медиа», «Профит», «Амедиа» при поддержке Фонда кино и фонда «Кинопрайм». По словам Толстунова, государственной поддержки в структуре бюджета – меньше 50%, а основным инвестором выступила «Амедиа».