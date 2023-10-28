Игорь Толстунов ответил критикам господдержки кино

Ранее, в феврале 2023 г., гендиректор дистрибутора «Централ партнершип» Вадим Верещагин в интервью «Ведомостям» оценил объем киноходящей аудитории в России в 14 млн человек. Рекордный показатель «Чебурашки» в 22 млн проданных билетов он тогда объяснил как практикой повторных походов, так и расширением зрительской базы. По мнению Верещагина, семейный фильм с советским брендом смог завлечь в кинотеатры и тех зрителей, которые обычно не ходят в кино.