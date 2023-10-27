Кинотеатры ожидают получить в 2023 году бокс-офис на уровне 35 млрд рублей

Как пояснил Воронков, на уровне 50 млрд руб. в год российские кинотеатры собирали до пандемии. В частности, отмечает он, в 2018 г. их общая выручка составила 50,15 млрд, а в 2019 г. – 55,19 млрд. В пандемийном 2020 г. показатель упал более чем в 2 раза до 22,75 млрд, а наметившийся в 2021-2022 г. подъем был прерван уходом голливудских мейджоров, дававших две трети бокс-офиса, напоминает Воронков. В итоге сборы 2022 г. вернулись на уровень 2020 г. (22,82 млрд руб.). Сборы российского кино растут даже по сравнению с благополучным 2019 г. (тогда они принесли кинотеатрам 12,25 млрд руб.), но их кассы пока недостаточно, чтобы восполнить уход Голливуда, подчеркнул Воронков.