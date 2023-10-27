Кинотеатры ожидают получить в 2023 году бокс-офис на уровне 35 млрд рублей

Кинотеатры ожидают получить в 2023 году бокс-офис на уровне 35 млрд рублейНо «бюджет выживания» проката составляет 40 млрд рублей в год
В 2023 г. кинотеатры заработают 35 млрд руб. и примерно 26 млрд руб. из них принесут российские фильмы. Об этом председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков заявил во время конференции «Медиабизнес» газеты «Ведомости». Это лучше показателей прошлого года (совокупный бокс-офис составил тогда 22,82 млрд руб.). Но, как подчеркнул Воронков, для выживания кинопроката сборы должны достигать 40 млрд, а для развития кинопроката – 50 млрд руб. в год.
Если в 2018-2019 гг. российское кино собирало порядка 20% от общего бокс-офиса, то в 2023 г. – порядка 75%, отметил Воронков: «Это мечта российского кинопроизводства». Но пока рынок не вышел на нижний уровень сборов, необходимый для выживания отрасли, кинотеатры страны «не могут развиваться, например, не покупают новое оборудование, не делают ремонт», подчеркнул он. Пока такая ситуация будет сохраняться, вряд ли в существующих и новых торговых центрах будут открываться новые кинозалы, добавил глава АВК.
Как пояснил Воронков, на уровне 50 млрд руб. в год российские кинотеатры собирали до пандемии. В частности, отмечает он, в 2018 г. их общая выручка составила 50,15 млрд, а в 2019 г. – 55,19 млрд. В пандемийном 2020 г. показатель упал более чем в 2 раза до 22,75 млрд, а наметившийся в 2021-2022 г. подъем был прерван уходом голливудских мейджоров, дававших две трети бокс-офиса, напоминает Воронков. В итоге сборы 2022 г. вернулись на уровень 2020 г. (22,82 млрд руб.). Сборы российского кино растут даже по сравнению с благополучным 2019 г. (тогда они принесли кинотеатрам 12,25 млрд руб.), но их кассы пока недостаточно, чтобы восполнить уход Голливуда, подчеркнул Воронков.
Уже сейчас, отмечает глава АВК, многие кинотеатры оказываются нерентабельны и закрываются. Так, по оценке Воронкова, с марта 2022 г. в стране 10 крупнейших киносетей закрыли 131 кинозал. В результате, как видно из приведенных им цифр, в 2023 г. впервые более половины от общего числа действующих кинотеатров (всего их сегодня 2167) составляют кинотеатры, обновленные в рамках программы кинофикации государственного Фонда кино (их 1129).
В июне 2023 г. президент киносети «Каро» Ольга Зинякова в интервью «Ведомостям» оценила «прожиточный минимум» кинотеатров в 32 млрд руб. в год. Это совокупные кассовые сборы, которые, как отметила она, позволят большинству кинотеатров обеспечивать операционную деятельность. На практике это значит, что для нормального функционирования индустрии каждый месяц должна выходить одна картина, которая соберет по итогам проката более 1 млрд руб., плюс две крупных кинокартины (с кассой не менее 500 млн руб.) и три-четыре «середнячка» (по 200-300 млн руб.), пояснила Зинякова.
У отечественного кинорынка есть потенциал в 2023 г. выйти на уровень 2021 г., прогнозировал в интервью «Ведомостям» в феврале 2023 г. гендиректор крупнейшего в России кинопрокатчика «Централ партнершип» (ЦПШ) Вадим Верещагин. Этому способствуют кассовые сборы семейной комедии «Чебурашка», вышедшей в прокат 1 января 2023 г. (ЦПШ – дистрибутор фильма). Картина собрала в России рекордную сумму в 6,78 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино. Для возвращения к уровню 2019 г., по оценкам Верещагина, потребуется два-три года.
Менее оптимистично был настроен тогда Антон Сиренко, гендиректор компании «Контент-клуб» (бывшая «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг»). В том же феврале он выразил сомнение в скором восстановлении рынка кинопроката. Темпы и сроки, по словам Сиренко, будут зависеть исключительно от количества релизов. Для нормального бизнес-функционирования индустрии нужно минимум два фильма–«миллиардника» в месяц (или близких к этому показателю), пояснял он.
В увеличении количества российских релизов «хотя бы раза в полтора» видел залог восстановления рынка председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов. В мае в интервью «Ведомостям» он отмечал, что в любой стране в зрительском кино кассу приносят 10% фильмов, и чтобы эти 10% представляли собой не один фильм, нужно увеличивать их общее количество. По его словам, достигнуть уровня совокупных кассовых сборов, который был до ухода голливудских мейджоров из России, «возможно, но не завтра».