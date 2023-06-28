Президент киносети «Каро» назвала необходимый для выживания кинорынка бокс-офис

Президент киносети «Каро» назвала необходимый для выживания кинорынка бокс-офисСборы кинотеатров должны составлять около 32 млрд рублей в год
Для того чтобы кинотеатральная отрасль функционировала, каждый месяц должна выходить одна картина, которая соберет по итогам проката более миллиарда рублей, плюс две крупных кинокартины (с кассой не менее 500 млн руб.) и три-четыре «середнячка» (по 200-300 млн руб.), заявила в интервью «Ведомостям» президент киносети «Каро» Ольга Зинякова. Интервью будет опубликовано в номере газеты от 29 июня.
Большой релиз запускает необходимый для кинопоказа конвейер, но важна также и стабильная периодичность их выхода, пояснила топ-менеджер. При этом размер кассовых сборов, который, по словам Зиняковой, обеспечит рынку прожиточный минимум, должен составлять около 32 млрд руб. в год. Это те совокупные кассовые сборы, которые, как отметила она, позволят большинству кинотеатров обеспечивать операционную деятельность: исполнять свои обязательства перед арендодателями, дистрибуторами и сотрудниками, оплачивать коммунальные услуги и т. д.
«50% кассовых сборов кинотеатры отдают дистрибуторам и создателям фильмов, 20-30% выручки – арендодателям, на оставшуюся разницу мы должны полностью обеспечивать свою операционную деятельность», – подчеркнула Зинякова.
В 2022 г. кассовые сборы в России, по данным государственного Фонда кино, снизились на 41,9% до 23,7 млрд руб. К допандемийному 2019 г. они упали на 57,2%. Падение отечественного бокс-офиса является следствием ухода в марте 2022 г. с российского рынка голливудских студий, которые до этого обеспечивали порядка 70% кассовых сборов в стране.
В январе – мае 2023 г. российский бокс-офис составил 21,8 млрд руб., приблизившись к значению аналогичного периода 2019 г. (24,9 млрд руб.). Но почти треть общей кассы за пять первых месяцев этого года заработала семейная комедия «Чебурашка», ее сборы по итогам проката составили 6,78 млрд руб.
По словам Зиняковой, кинотеатральная индустрия вышла из апокалиптического сценария и сейчас находится в «стабильно тяжелом» состоянии: «Нельзя сказать, что мы оправились от пандемии и ухода мейджоров. Но, по крайней мере, у нас есть понимание будущих релизов».
На показатель, близкий к своему «прожиточному минимуму», отечественный кинопрокат выйдет уже по итогам 2023 г., прогнозирует президент «Каро». Основной вклад в российский бокс-офис внесут, как считает топ-менеджер, отечественные релизы: на них придется примерно 65% от общей кинокассы: «Мы не ждем, что Голливуд вернется».
Ранее своим видением о перспективах восстановления рынка кинопроката России поделился председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов. Достигнуть уровня совокупных кассовых сборов, который был до ухода голливудских мейджоров из России, «возможно, но не завтра», заявил он в интервью «Ведомостям» в мае.
Чтобы выйти на показатели «достаточного количества зрителей», необходимо увеличить количество российских фильмов «хотя бы раза в полтора», уверен продюсер. В любой стране в зрительском кино, по словам Сельянова, кассу приносят 10% фильмов, и чтобы эти 10% представляли собой не один фильм, нужно увеличивать их общее количество: «Бюджеты развивают индустрию. Это банальная и очевидная мысль».
Отечественный кинорынок может восстановиться к уровню 2021 г. уже по итогам 2023 г., прогнозировал в интервью «Ведомостям» в феврале 2023 г. гендиректор крупнейшего в России кинопрокатчика «Централ партнершип» (ЦПШ) Вадим Верещагин. А вот для возвращения к уровню 2019 г., по оценкам Верещагина, потребуется два-три года.