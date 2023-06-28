Президент киносети «Каро» назвала необходимый для выживания кинорынка бокс-офис

Большой релиз запускает необходимый для кинопоказа конвейер, но важна также и стабильная периодичность их выхода, пояснила топ-менеджер. При этом размер кассовых сборов, который, по словам Зиняковой, обеспечит рынку прожиточный минимум, должен составлять около 32 млрд руб. в год. Это те совокупные кассовые сборы, которые, как отметила она, позволят большинству кинотеатров обеспечивать операционную деятельность: исполнять свои обязательства перед арендодателями, дистрибуторами и сотрудниками, оплачивать коммунальные услуги и т. д.