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Съемки российского фильма Кустурицы стартуют в начале 2025 года

Вольная экранизация Достоевского получила название «Инженер легких прогулок»
Николай Корнацкий
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Режиссер Эмир Кустурица планирует запустить съемки своего фильма по мотивам романов Достоевского в начале 2025 г., рассказал сам постановщик в интервью «Ведомостям». По его словам, картина носит рабочее название «Инженер легких прогулок». Сейчас Кустурица заканчивает работу над сценарием, а в октябре собирается начать кастинг.

«Это не буквальная экранизация «Идиота» или «Преступления и наказания», а современная история. Но для меня чрезвычайно важно, что сценарий вдохновлен Достоевским <...> Я не хочу буквально повторять то, что написано у Достоевского, да и невозможно так просто это перенести в наши дни. Думаю, уже не бывает настолько хороших людей [как в романах классика]», – рассказал режиссер.

Главный герой, чья необычная профессия дала название фильму, имеет реального прототипа в жизни – в 1990-е в Белграде жил человек, который подрабатывал тем, что составлял компанию незнакомцам в прогулках, пояснил Кустурица: «Я думаю, что это современная версия героя Достоевского. И [поэтому] я решил сделать его главным героем моего фильма».

У проекта будут российские сопродюсеры, но их имена режиссер пока не раскрыл. Часть бюджета уже собрана, кроме того, в планах – обратиться за поддержкой в государственный Фонд кино, продолжает он.

Съемки «Инженера легких прогулок» пройдут в Москве, Питере, Сочи, в Сибири. В частности, в российской столице Кустурица надеется «отснять все по максимуму» в московском кинокластере, где, по его словам, созданы все условия: «Надо улицу – пожалуйста, есть улица, а потом можно перейти в помещение. Кроме того, насколько понимаю, есть там и возможность green screen («хромакей»)».

Эмир Кустурица – единственный режиссер из стран бывшего соцлагеря, кто дважды побеждал на Каннском кинофестивале. За всю историю смотра это удалось только девяти постановщикам. В их числе, помимо Кустурицы, Фрэнсис Форд Коппола, Михаэль Ханеке и Рубен Эстлунд. Первую «Золотую пальмовую ветвь» «балканскому Феллини» принесла драма «Папа в командировке» еще в 1985-м. Успех он смог повторить уже через 10 лет с эпической трагикомедией «Андерграунд».

Помимо «Инженера легких прогулок» в планах Кустурицы также экранизация романа «Лавр» Евгения Водолазкина, однако дату старта работы над постановкой режиссер пока не называет: «В этом году мне исполняется 70. Каждый фильм отнимает года три жизни, соответственно, фильма три я еще могу успеть снять. Но пока Достоевский [«Инженер легких прогулок»] на первом месте в списке приоритетов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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