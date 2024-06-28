Съемки российского фильма Кустурицы стартуют в начале 2025 года

«Это не буквальная экранизация «Идиота» или «Преступления и наказания», а современная история. Но для меня чрезвычайно важно, что сценарий вдохновлен Достоевским <...> Я не хочу буквально повторять то, что написано у Достоевского, да и невозможно так просто это перенести в наши дни. Думаю, уже не бывает настолько хороших людей [как в романах классика]», – рассказал режиссер.