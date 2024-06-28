Эмир Кустурица: «Я хочу быть пропагандистом хорошего»

«Я хочу быть пропагандистом хорошего»Культовый режиссер о Достоевском, Голливуде и съемках нового фильма в России
Эмир Кустурица – единственный режиссер из стран бывшего соцлагеря, который входит в элитный клуб дважды триумфаторов Каннского кинофестиваля. За всю историю смотра только девять постановщиков смогли победить на Лазурном берегу во второй раз – в их числе, к примеру, Фрэнсис Форд Коппола, Михаэль Ханеке и Рубен Эстлунд. Первую «Золотую пальмовую ветвь» Кустурице принесла драма «Папа в командировке» еще в 1985-м. Успех он смог повторить уже через 10 лет с эпической трагикомедией «Андерграунд».
Однако, кроме Кустурицы и Копполы, наверное, никто из участников этого неформального клуба не смог больше добиться настоящей популярности у широкого зрителя. Трагикомедии Кустурицы «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Аризонская мечта» (с Джонни Деппом в главной роли) в равной степени и фестивальные, и зрительские хиты. Свои следующие фильмы «балканский Феллини» собирается снимать в России. В его планах – картина по мотивам Достоевского, а также экранизация романа «Лавр» Евгения Водолазкина.
В интервью «Ведомостям» Кустурица рассказал о том, как в фильме по Достоевскому реальные герои сочетаются с вымышленными, а также о том, как Тарковский повлиял на его желание снять «Лавра».