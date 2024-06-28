Эмир Кустурица: «Я хочу быть пропагандистом хорошего»

Эмир Кустурица – единственный режиссер из стран бывшего соцлагеря, который входит в элитный клуб дважды триумфаторов Каннского кинофестиваля. За всю историю смотра только девять постановщиков смогли победить на Лазурном берегу во второй раз – в их числе, к примеру, Фрэнсис Форд Коппола, Михаэль Ханеке и Рубен Эстлунд. Первую «Золотую пальмовую ветвь» Кустурице принесла драма «Папа в командировке» еще в 1985-м. Успех он смог повторить уже через 10 лет с эпической трагикомедией «Андерграунд».