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Эмир Кустурица: «Я хочу быть пропагандистом хорошего»

Культовый режиссер о Достоевском, Голливуде и съемках нового фильма в России
Николай Корнацкий
Екатерина Литова
Режиссер Эмир Кустурица / Максим Стулов / Ведомости

Эмир Кустурица – единственный режиссер из стран бывшего соцлагеря, который входит в элитный клуб дважды триумфаторов Каннского кинофестиваля. За всю историю смотра только девять постановщиков смогли победить на Лазурном берегу во второй раз – в их числе, к примеру, Фрэнсис Форд Коппола, Михаэль Ханеке и Рубен Эстлунд. Первую «Золотую пальмовую ветвь» Кустурице принесла драма «Папа в командировке» еще в 1985-м. Успех он смог повторить уже через 10 лет с эпической трагикомедией «Андерграунд».

Однако, кроме Кустурицы и Копполы, наверное, никто из участников этого неформального клуба не смог больше добиться настоящей популярности у широкого зрителя. Трагикомедии Кустурицы «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Аризонская мечта» (с Джонни Деппом в главной роли) в равной степени и фестивальные, и зрительские хиты. Свои следующие фильмы «балканский Феллини» собирается снимать в России. В его планах – картина по мотивам Достоевского, а также экранизация романа «Лавр» Евгения Водолазкина.

В интервью «Ведомостям» Кустурица рассказал о том, как в фильме по Достоевскому реальные герои сочетаются с вымышленными, а также о том, как Тарковский повлиял на его желание снять «Лавра».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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