Генпрокуратуру попросили проверить бот «Мегафона» на соответствие законам

Интернет-сервис, как указано в документе, в июле 2024 г. выдает информацию о том, что Республика Крым, ЛНР и ДНР, в ответ на соответствующие вопросы пользователей, якобы являются территориальными единицами Украины. Такая трактовка, как указано в заявлении Рытвиной в Генпрокуратуру, противоречит ст. 65 Конституции России и законам о принятии в состав России Республики Крым (в 2014 г.), ЛНР и ДНР (в 2022 г.). Отсутствие в базах данных указанного чат-бота информации, соответствующей законодательству России, «может свидетельствовать о том, что ПАО «Мегафон» не заинтересовано в соблюдении целостности и суверенитета РФ», отмечается в обращении.