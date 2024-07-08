Генпрокуратуру попросили проверить бот «Мегафона» на соответствие законамСервис выдает данные о том, что Крым, ЛНР и ДНР якобы входят в состав Украины
Основатель общественной организации «Совет блогеров» Валерия Рытвина 3 июля направила в Генпрокуратуру заявление с просьбой провести проверку ПАО «Мегафон» из-за не соответствующих российскому законодательству ответов чат-бота Megafon bot (принадлежит ПАО «Мегафон»). Это следует из копии обращения (есть в распоряжении «Ведомостей»). «Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру.
Интернет-сервис, как указано в документе, в июле 2024 г. выдает информацию о том, что Республика Крым, ЛНР и ДНР, в ответ на соответствующие вопросы пользователей, якобы являются территориальными единицами Украины. Такая трактовка, как указано в заявлении Рытвиной в Генпрокуратуру, противоречит ст. 65 Конституции России и законам о принятии в состав России Республики Крым (в 2014 г.), ЛНР и ДНР (в 2022 г.). Отсутствие в базах данных указанного чат-бота информации, соответствующей законодательству России, «может свидетельствовать о том, что ПАО «Мегафон» не заинтересовано в соблюдении целостности и суверенитета РФ», отмечается в обращении.
Megafon bot был запущен телекомоператором «Мегафон» в мессенджере Telegram для своих абонентов осенью 2023 г. Сервис открывает доступ к использованию популярных нейросетевых продуктов – GPT (генерирует текст; разработчик – американская компания Open AI), Мidjourney (создает изображения; разработчик – американская компания Мidjourney) и др. На бесплатной основе пользователь Megafon bot может направить только первые 20 запросов к нейросети GPT, остальные услуги – платные: их цена варьируется от 59 руб. в месяц (за 100 запросов к GPT) до 900 руб. в месяц (за генерацию 200 картинок в Midjourney).
Бот осуществляет доступ к нескольким наиболее популярным нейросетям: сначала он отправляет им запрос или задачу, формируемую пользователем, а затем выгружает результаты обработки, пояснил «Ведомостям» представитель «Мегафона»: «К самому процессу обработки информации ни бот, ни «Мегафон» отношения не имеют».
Ранее Рытвина уже направляла в Генпрокуратуру похожие обращения по нейросетевым продуктам крупных российских компаний, в частности, 26 июня – по сервису Gigachat, разработчик которого – «Сбер» (есть в распоряжении «Ведомостей»). На вопрос о том, в состав какого государства входит Республика Крым, Gigachat предлагал сменить тему разговора, указано в заявлении. После обращения Рытвиной в Генпрокуратуру, в конце июня, ответ на этот вопрос в нейросети был изменен. Теперь ответ сервиса на указанный вопрос выглядит следующим образом: «По итогам референдума, проведённого среди жителей Крымского полуострова и Севастополя 16 марта 2014 года, Крым и Севастополь стали частью Российской Федерации».
«Мегафон» в данном случае не сможет внести правки в ответы чат-бота, поскольку его работа основывается не на разработанной им языковой модели, а на нейросетевых продуктах зарубежных компаний – Midjourney и GPT, считает директор Института исследований интернета Карен Казарян.
Вероятно, в данном случае заявитель рассчитывает на проверку «Мегафона» на предмет наличия признаков экстремистской деятельности, считает адвокат и партнер юридического агентства «Правовое содействие» (г. Донецк) Алексей Винокуров. К экстремистской деятельности, согласно закону о противодействии экстремизму, в частности, относятся публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, знает он. Если призывы не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, то, согласно ст. 20.3.2 КоАП, для физлиц за такое правонарушение в интернете предусмотрен административный штраф до 500 000 руб., для должностных лиц – до 200 000 руб., для юрлиц – до 500 000 руб.
Генпрокуратура также может потребовать прекращения работы Megafon Bot до устранения всех выявленных нарушений, говорит директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева: «Если будет доказано, что «Мегафон» сознательно распространял недостоверную информацию, направленную на нарушение территориальной целостности государства, это может повлечь за собой и уголовное преследование ответственных лиц».
Но важно учитывать, что «Мегафон» в данном случае выступает только распространителем информации, это создает сложность в определении ответственности компании, отмечает Яковлева. «Технические ограничения могут быть аргументом в пользу смягчения ответственности».