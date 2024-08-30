Книга о спецоперации вошла в число бестселлеров «Литреса» за лето 2024 года

Остальные позиции в топ-3 по продажам на «Литрес» за лето 2024 г. заняли книги по психологии, мотивационным тренингам и эзотерике. Лидером стала психологическая книга «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Татьяны Мужицкой в аудиоформате: ее продажи за указанный период достигли 3500 экземпляров, следует из данных сервиса. На третьей позиции – первая часть мистической серии «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда (летом 2024 г. продано около 2900 экземпляров). Для сравнения: в июне – августе 2023 г. топ-3 по продажам в сегменте нон-фикшен состоял только из книг по психологии и мистике: первую позицию тогда занимала электронная версия книги «К себе нежно» Ольги Примаченко, вторую – «Роман с самим собой» Мужицкой в аудиоформате, а третью – аудиоверсия первой части серии «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда, уточнили в «Литрес».