Книга о спецоперации вошла в число бестселлеров «Литреса» за лето 2024 года

Книга о спецоперации вошла в число бестселлеров «Литреса» за лето 2024 годаТакже в топе продаж нон-фикшена – книги по психологии, эзотерике и коммуникациям
Электронная версия документальной книги «Шторм Z. У вас нет других нас» участника спецоперации Даниила Туленкова заняла второе место в рейтинге продаж нон-фикшена на «Литресе» за лето 2024 г. Это следует из данных сервиса, которые учитывают количество проданных экземпляров с 1 июня по 27 августа этого года. Совокупные продажи этой книги составили за указанный период более 2900 экземпляров. Туленков, как указано на сайте сервиса «Литрес», в составе штурмового отряда «Шторм Z» участвовал в спецоперации на Украине с августа по декабрь 2023 г. В своей книге (выпущена издательством «Яуза» в феврале 2024 г.) он, будучи очевидцем, описывает бои на запорожском направлении, которые проходили летом и осенью 2023 г.
Группа компаний «Литрес» (включает в себя сервисы «Литрес», MyBook, LiveLib и др.) является лидером рынка цифровых книг в России. По собственной оценке, ГК заняла на нем 65% в 2023 г. (12,56 млрд руб.). А, по оценке J’son & Partners Consulting, у ГК «Литрес» – 57,9% этого рынка, который, согласно данным этой аналитической компании, составил в 2023 г. 14,2 млрд руб.
Остальные позиции в топ-3 по продажам на «Литрес» за лето 2024 г. заняли книги по психологии, мотивационным тренингам и эзотерике. Лидером стала психологическая книга «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Татьяны Мужицкой в аудиоформате: ее продажи за указанный период достигли 3500 экземпляров, следует из данных сервиса. На третьей позиции – первая часть мистической серии «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда (летом 2024 г. продано около 2900 экземпляров). Для сравнения: в июне – августе 2023 г. топ-3 по продажам в сегменте нон-фикшен состоял только из книг по психологии и мистике: первую позицию тогда занимала электронная версия книги «К себе нежно» Ольги Примаченко, вторую – «Роман с самим собой» Мужицкой в аудиоформате, а третью – аудиоверсия первой части серии «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда, уточнили в «Литрес».
Тренд на психологию и мистику в сегменте нон-фикшена подтверждается и составом рейтинга продаж на «Литрес» и за пределами топ-3. Четвертую и пятую позиции в топе за лето 2024 г. заняли аудиоверсии эзотерических книг «Квантовый воин: сознание будущего» Джона Кехо и «Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия» Дэвида Кэмерона Джиканди соответственно. На шестой и седьмой строчке – электронная и аудиоверсия книги по коммуникациям «Нетворкинг для разведчиков. Как извлечь пользу из любого знакомства» полковников СВР в отставке Андрея Безрукова и Елены Вавиловой. Восьмое место – у аудиокниги Karmalogic коуча и психолога Алексея Ситникова, девятое – у аудиоверсии книги «Думай медленно… Решай быстро» Даниэля Канемана. Замыкает десятку мотивационная книга «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить зачем ты живешь» Джона Стрелеки.
Высокие продажи книги «Шторм Z», вероятно, связаны с тем, что ее заметили в патриотических Тelegram-каналах, где книга нашла живой отклик у аудитории, далее информация о ней стала распространяться по «сарафанному радио», предполагает политолог Алексей Макаркин. При этом закономерно, что всплеск продаж фиксируется именно на цифровом сервисе, считает он: «Аудитория Telegram далеко не всегда охотно платит за книги, но цена на электронную версию ниже, чем на бумажную, и она, вероятно, оказалась для пользователей более приемлемой».
Подстегнуть интерес к книге о спецоперации могли и события в Курской области, добавляет Макаркин: «Боевые действия стали ближе, на этом фоне усилился запрос людей на информацию о происходящем на передовой». С тем, что именно боевые действия в Курской области могли повлиять на рост продаж книги об СВО, согласен и социальный психолог Алексей Рощин: «Если раньше часть россиян пыталась убежать от реальности и игнорировать спецоперацию, то теперь делать это становится все сложнее. Отсюда и потребность разобраться в том, что происходит».
Популярность у россиян книг по психологии, мотивации и мистике тоже закономерна, уверен Рощин. В турбулентные периоды, когда привычная картина мира рушится, люди стремятся найти для себя новые точки опоры в психологии и иррациональном, резюмирует Рощин: «И, конечно, как правило, их внимание привлекают книги с четкими алгоритмами того, как изменить свою судьбу и сделать свою жизнь лучше».