Более 30 млн жителей мегаполисов читают электронные книги

Более 30 млн жителей мегаполисов читают электронные книгиСамые активные потребители произведений в таком формате – женщины в возрасте от 35 до 54 лет
В России 77% жителей крупных российских городов, или 30,3 млн человек, читают электронные книги, следует из исследования рынка цифровых книг аналитической компании J’son & Partners Consulting. А аудиокниги, в свою очередь, слушают 60% россиян в мегаполисах, или 23,6 млн человек, указано там же.
Исследование проводилось посредством онлайн-опроса в январе 2024 г. В выборку были включены россияне в возрасте от 18 до 54 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 000 человек. Всего в рамках исследования было проведено 4000 интервью.
Данные J’son & Partners Consulting соотносятся с результатами исследования, проведенного ранее ВЦИОМ (опрос 1600 россиян старше 18 лет). Согласно ему, чтение литературных произведений на экране предпочитают 71% россиян. В то же время бумажные книги больше любят читать лишь 58% участников опроса ВЦИОМ.
Самыми активными потребителями электронных книг, по данным J’son & Partners Consulting, являются женщины и мужчины в возрасте от 35 до 54 лет. Среди женщин в указанной возрастной категории их читают 79,6%, а среди мужчин – 78,9%. В сегменте аудиокниг ситуация несколько отличается. Если среди женщин активнее всего их слушает та же возрастная категория (63,3%), то среди мужчин с незначительным перевесом лидирует категория от 25 до 34 лет (61,2%).
В целом женщины всех возрастов отдают предпочтение электронным версиям: книги в таком формате потребляют 78,5% опрошенных женщин, а в аудиоформате – 59,8%. У мужчин аналогичные предпочтения, но аудиоформат у них имеет большую популярность, чем у женщин. Так, электронные книги читают 74,8% респондентов-мужчин, а слушают аудиокниги – 60,3%.
В рамках исследования также были проанализированы жанровые предпочтения женщин и мужчин. Так, при потреблении электронных книг женщины в возрастных категориях от 18 до 24 лет (48,1%) и от 25 до 34 лет (51%) больше всего интересуются нон-фикшном по психологии и мотивации. У женщин в возрасте от 35 до 54 лет лидирует легкий жанр (43,9%). У мужчин в возрастной категории от 18 до 24 лет наибольшим спросом пользуются книги о практических знаниях и навыках (34,2%), в категориях от 25 до 34 лет (33,8%) и от 35 до 54 лет (46%) активнее всего читают в электронном формате историческую литературу.
В аудиоформате мужчины в возрасте 18-24 лет отдают предпочтение подкастам (31%), у остальных возрастных категорий – 25-34 и 35-54 лет – лидирует историческая литература: 29,2% и 32,1% соответственно. У женщин во всех возрастных категориях наибольший интерес фиксируется к аудиокнигам по психологии и мотивации.
Опрошенные «Ведомостями» крупнейшие участники рынка цифровых книг – группа компаний «Литрес» (57% рынка цифровых книг – здесь и далее оценка J’son & Partners Consulting), сервисы «Букмейт» (входит в экосистему «Яндекса»; занимает 5,5% рынка цифровых книг) и «Строки» (принадлежит МТС; занимает 2% рынка цифровых книг) во многом подтверждают читательские тренды, приведенные в исследовании аналитиков J’son & Partners Consulting.
Так, у мужской аудитории указанных сервисов наиболее востребованы такие жанры, как фантастика и фэнтези. В «Литрес» конкретизировали, что с точки зрения тематики наибольшим спросом у мужчин пользуется боевая, историческая и научная фантастика. В «Букмейте» к жанрам, которые больше предпочитают именно мужчины, отнесли еще приключенческую литературу. У женской аудитории, как отметили в опрошенных книжных сервисах, фиксируется высокий спрос на любовные романы. В ГК «Литрес» также отметили большой интерес женщин к любовному фэнтези, а в «Букмейте» и «Строках» – к детективам.
Несмотря на то что у каждого из опрошенных сервисов свое ядро аудитории, среди пользователей «Букмейта» и «Строк» преобладают женщины. На них приходится 60%, в «Строках» – 65%, рассказали представители этих сервисов. В «Литрес» гендерное распределение своей аудитории не раскрыли. Гендиректор этой ГК Сергей Анурьев лишь отметил, что ядро аудитории «Литрес» – россияне 26 до 45 лет – отличает мультиформатное потребление контента: «Они быстро переключаются с электронного на аудиоформат и так же легко на бумажные».
Мультиформатное потребление действительно свойственно читающей аудитории, подтверждает автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов: «Как правило, в большинстве своем аудитория бумажных, электронных и аудиокниг пересекается. Люди потребляют книжный контент в том формате, который им удобен в текущий момент, и книжные сервисы сейчас дают техническую возможность переключения между форматами бесшовно – из электронки в аудио и наоборот».
При этом популярность цифровых книг, как считает Шабашов, обусловлена рядом факторов, ключевые среди которых – цена и доступность. Стоимость цифровых книг ниже, чем бумажных, чтобы получить доступ к их содержанию, не надо идти в магазин или ждать доставки, резюмировал эксперт.