Более 30 млн жителей мегаполисов читают электронные книги

В рамках исследования также были проанализированы жанровые предпочтения женщин и мужчин. Так, при потреблении электронных книг женщины в возрастных категориях от 18 до 24 лет (48,1%) и от 25 до 34 лет (51%) больше всего интересуются нон-фикшном по психологии и мотивации. У женщин в возрасте от 35 до 54 лет лидирует легкий жанр (43,9%). У мужчин в возрастной категории от 18 до 24 лет наибольшим спросом пользуются книги о практических знаниях и навыках (34,2%), в категориях от 25 до 34 лет (33,8%) и от 35 до 54 лет (46%) активнее всего читают в электронном формате историческую литературу.