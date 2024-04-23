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В России создан экспертный центр для проверки книг на соответствие законам

В него вошли представители Российского военно-исторического общества и РПЦ
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости

На базе Российского книжного союза (РКС) запущен экспертный центр для оценки печатных и электронных книжных изданий (за исключением учебных, нормативных и официальных) на предмет соответствия законодательству, сообщил «Ведомостям» представитель РКС. В состав этого центра, по его словам, вошли представители Роскомнадзора (РКН), Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русской православной церкви, Духовного управления мусульман России, Федерации еврейских общин России, Ассоциации юристов России, Российской академии образования, Литературного института им. А. М. Горького и других учреждений и организаций.

Ранее, в январе 2023 г., запуск экспертного совета обсуждался на встрече издательств и РКС с РКН как одна из приемлемых схем для определения книг, подлежащих изъятию из продажи из-за нарушения законов, в том числе закона о запрете ЛГБТ-пропаганды («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским в России), рассказывал «Ведомостям» один из участников этой встречи. Правда, тогда совет, по его словам, предлагалось создать на базе Минцифры, которому подведомственны книжные издательства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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