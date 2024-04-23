В России создан экспертный центр для проверки книг на соответствие законам

Ранее, в январе 2023 г., запуск экспертного совета обсуждался на встрече издательств и РКС с РКН как одна из приемлемых схем для определения книг, подлежащих изъятию из продажи из-за нарушения законов, в том числе закона о запрете ЛГБТ-пропаганды («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским в России), рассказывал «Ведомостям» один из участников этой встречи. Правда, тогда совет, по его словам, предлагалось создать на базе Минцифры, которому подведомственны книжные издательства.