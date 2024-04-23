В России создан экспертный центр для проверки книг на соответствие законам

В России создан экспертный центр для проверки книг на соответствие законамВ него вошли представители Российского военно-исторического общества и РПЦ
На базе Российского книжного союза (РКС) запущен экспертный центр для оценки печатных и электронных книжных изданий (за исключением учебных, нормативных и официальных) на предмет соответствия законодательству, сообщил «Ведомостям» представитель РКС. В состав этого центра, по его словам, вошли представители Роскомнадзора (РКН), Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русской православной церкви, Духовного управления мусульман России, Федерации еврейских общин России, Ассоциации юристов России, Российской академии образования, Литературного института им. А. М. Горького и других учреждений и организаций.
Ранее, в январе 2023 г., запуск экспертного совета обсуждался на встрече издательств и РКС с РКН как одна из приемлемых схем для определения книг, подлежащих изъятию из продажи из-за нарушения законов, в том числе закона о запрете ЛГБТ-пропаганды («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским в России), рассказывал «Ведомостям» один из участников этой встречи. Правда, тогда совет, по его словам, предлагалось создать на базе Минцифры, которому подведомственны книжные издательства.