«Яндекс» снимет киноадаптацию видеоигры Atomic Heart

В мире уже были примеры успешных киноадаптаций видеоигр. Так, постапокалиптический сериал «Одни из нас» («The Last of us») телеканала HBO, основанный на одноименной видеоигре американской студии Naughty Dog, побил рекорд по просмотрам на его видеосервисе – Max, писал ранее The Hollywood Reporter. Каждый эпизод сериала «Одни из нас», как отмечалось в материале издания, посмотрели в среднем 30,4 млн зрителей. В России сериал «Одни из нас» официально не выходил. Предыдущий рекорд, как указано там же, принадлежал сериалу-приквелу «Игры престолов» – «Дом дракона» (29 млн зрителей).