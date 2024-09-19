«Яндекс» снимет киноадаптацию видеоигры Atomic Heart

«Яндекс» снимет киноадаптацию видеоигры Atomic HeartСъемки проекта по сценарию Романа Кантора запланированы на 2025 год
«Плюс студия» (продюсерский центр «Яндекса»; создает оригинальные проекты для сервисов подписки «Яндекс плюс», в том числе для «Кинопоиска») запустила в производство киноадаптацию видеоигры Atomic Heart. Об этом сообщил на презентации нового сезона видеосервиса «Кинопоиск» 19 сентября руководитель «Плюс студии» Михаил Китаев. В «Плюс студии» уточнили, что права на киноадаптацию были приобретены у студии – разработчика видеоигры – Mundfish. В самой студии-разработчике от комментариев отказались. Стоимость сделки «Плюс студия» и Mundfish не раскрыли.
В «Плюс студии» не уточнили, будет ли проект реализован в виде фильма или сериала, но отметили, что сценарий к киноадаптации пишет Роман Кантор («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки», «Эпидемия»). Кантор пояснил «Ведомостям», что действие киноадаптации будет непосредственно связано с видеоигрой и ее героями, но «какие-то элементы получат неожиданное для ее фанатов развитие и проработку». В том числе, как добавил он, зрители получат возможность увидеть события «с разных точек зрения, иногда меняющих понимание происходящего». Съемки проекта, как отметили в «Плюс студии», запланированы на 2025 г.
Видеоигры и связанный с ними контент станут новым стратегическим направлением продюсерского центра «Яндекса», рассказал на презентации Китаев. В частности, «Плюс студия» также стала партнером студии Game Art Pioneers в разработке научно-фантастической экшен-видеоигры Distortion, сообщил Китаев. Видеоигру, по его словам, «дополнят оригинальный сериал, книга и комикс». Кроме того, «Плюс студия», как добавил он, станет сопродюсером видеоигры и сериала «Алмазный меч, деревянный меч» по произведениям фантаста Ника Перумова.
«Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») – крупнейший в России видеосервис, его доля на рынке в 2023 г. составила 30% (по выручке), весь рынок за указанный период достиг 94,2 млрд руб., следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Вторую строчку с долей рынка 15% занимает «Иви», на третьем месте с 13% – Wink (СП «Ростелекома» и «Национальной медиа группы»). Среди популярных проектов «Кинопоиска» – франшиза «Майор Гром», сериалы «Король и шут», «Беспринципные» и «Пищеблок» (первый сезон – экранизация бестселлера Алексея Иванова).
Видеоигра Atomic Heart кипрской студии Mundfish с российскими основателями (Артем Галеев, Роберт Багратуни, Евгения Седова и Олег Городишенин) вышла в России и мире 21 февраля 2023 г. На территории России и стран СНГ официальной площадкой ее распространения выступает VK Play, а в других странах – французская компания Focus Entertainment. Действия Atomic Heart разворачиваются в 1955 г., в альтернативной СССР. Вымышленный советский ученый Дмитрий Сеченов, согласно сюжету, создал новую материю – полимер, с помощью которой он разработал роботов, способных заменить человека на любой работе. В результате альтернативная СССР стала главным экспортером промышленных роботов в мире, но на «Предприятии 3826», которая занимается их производством, внезапно начинается «восстание машин». Книжный сервис «Букмейт» (принадлежит «Яндексу») в августе 2023 г. выпустил роман-приквел видеоигры – «Atomic Heart. Предыстория Предприятия 3826».
В мире уже были примеры успешных киноадаптаций видеоигр. Так, постапокалиптический сериал «Одни из нас» («The Last of us») телеканала HBO, основанный на одноименной видеоигре американской студии Naughty Dog, побил рекорд по просмотрам на его видеосервисе – Max, писал ранее The Hollywood Reporter. Каждый эпизод сериала «Одни из нас», как отмечалось в материале издания, посмотрели в среднем 30,4 млн зрителей. В России сериал «Одни из нас» официально не выходил. Предыдущий рекорд, как указано там же, принадлежал сериалу-приквелу «Игры престолов» – «Дом дракона» (29 млн зрителей).
Сумма сделки по покупке прав на киноадаптацию Atomic Heart могла составить до 100 млн руб., оценивает владелец порталов о видеоиграх «Канобу» и «Игромания» Гаджи Махтиев. В то же время этот кросс-медийный проект имеет хорошие шансы на успех, считает он. В России видеоигра уже заинтересовала существенную часть аудитории, поскольку «она построена на знакомых культурных слоях», а значит, у нее уже есть сформированная фанбаза, говорит Махтиев.
Единственный риск проекта связан как раз с уже сформировавшейся фанатской аудитории видеоигры, думает главный редактор портала Кино-театр.ру, продюсер Жан Просянов.
«Для ядерной аудитории необходимо соблюсти все каноны вселенной, заложенные в видеоигре. Но сделать это так, чтобы люди, не знакомые с ней, могли легко погрузиться в контекст», – резюмировал эксперт.