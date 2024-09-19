«Яндекс» снимет киноадаптацию видеоигры Atomic Heart

В «Плюс студии» не уточнили, будет ли проект реализован в виде фильма или сериала, но отметили, что сценарий к киноадаптации пишет Роман Кантор («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки», «Эпидемия»). Кантор пояснил «Ведомостям», что действие киноадаптации будет непосредственно связано с видеоигрой и ее героями, но «какие-то элементы получат неожиданное для ее фанатов развитие и проработку». В том числе, как добавил он, зрители получат возможность увидеть события «с разных точек зрения, иногда меняющих понимание происходящего». Съемки проекта, как отметили в «Плюс студии», запланированы на 2025 г.