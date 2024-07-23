Интерес аудитории к российским и турецким сериалам с начала 2024 года снизился

Интерес аудитории к российским сериалам снизился в январе – июне 2024 г., следует из данных «Кинопоиск Pro» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Согласно исследованию, по итогам шести месяцев в топ-100 попали только 35 отечественных проектов, тогда как за аналогичный период 2023 г. в первой сотне они занимали 42 позиции (во втором полугодии 2023 г. – 47). При этом интерес жителей России в сериалам в целом в первом полугодии 2024 г. достиг 304 406 баллов, что на 18% выше, чем за аналогичный период годом ранее.