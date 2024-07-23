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Интерес аудитории к российским и турецким сериалам с начала 2024 года снизился

Дефицит хитов отечественного производства компенсируют американские проекты и аниме
Николай Корнацкий
Институт развития интернета

Интерес аудитории к российским сериалам снизился в январе – июне 2024 г., следует из данных «Кинопоиск Pro» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Согласно исследованию, по итогам шести месяцев в топ-100 попали только 35 отечественных проектов, тогда как за аналогичный период 2023 г. в первой сотне они занимали 42 позиции (во втором полугодии 2023 г. – 47). При этом интерес жителей России в сериалам в целом в первом полугодии 2024 г. достиг 304 406 баллов, что на 18% выше, чем за аналогичный период годом ранее.

Кроме того, по данным «Кинопоиск Pro», после рекорда в декабре 2023 г., когда доля сериалов отечественного производства в индексе общего интереса (суммирует баллы индекса всех тайтлов, которыми интересовались жители России) достигла рекордных 60,75%, далее популярность снижалась от месяца к месяцу. В январе 2024 г. она составила 46,8%, а в июне – упала до 35,2%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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