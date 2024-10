Сценарист «Горько!» возглавил направление originals видеосервиса «Иви»

В сентябре 2021 г. «Иви» заключил с Алексеем Казаковым двухлетнюю сделку first look deal, благодаря которой получил приоритетное право выбора проектов этого автора. Однако, судя по открытым данным, ни один сериал или фильм в рамках контракта не пошел в производство. В том же 2021 г. онлайн-кинотеатр заключил еще ряд сделок в формате first look deal – со сценаристами Владимиром Масловым и Андреем Золотаревым, а также с компаниями «Среда», Hype Film, Star Media. После февраля 2022 г. «Иви» расторг как минимум два таких контракта – с компаниями Hype Film и «Среда». «Любая эксклюзивность предполагает премии», – пояснил это решение в интервью «Ведомостям» в сентябре 2022 г. гендиректор «Иви» Николай Васильков.