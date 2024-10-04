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Сценарист «Горько!» возглавил направление originals видеосервиса «Иви»

Алексей Казаков стал новым директором департамента собственного производства онлайн-кинотеатра
Николай Корнацкий
Мария Истомина
Личный архив Алексея Казакова

Сценарист и продюсер Алексей Казаков стал новым директором департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви» и будет отвечать за весь производственный цикл фильмов и сериалов платформы, рассказал «Ведомостям» представитель видеосервиса. Программным директором департамента назначен Ренат Шаяхметов, который ранее отвечал за развитие бренда и контентный маркетинг «Иви», уточнили там же.

Алексей Казаков наиболее известен как сценарист таких кассовых хитов, как комедии «Горько!» (обе части), «Самый лучший день», «Родные», триллер «Бешенство», фильм-катастрофа «Чернобыль» и др. На некоторых проектах («Самый лучший день», «Родные» и др.) он выступил также в качестве продюсера. Как режиссер дебютировал мистическим хоррором «Побочный эффект».

В сентябре 2021 г. «Иви» заключил с Алексеем Казаковым двухлетнюю сделку first look deal, благодаря которой получил приоритетное право выбора проектов этого автора. Однако, судя по открытым данным, ни один сериал или фильм в рамках контракта не пошел в производство. В том же 2021 г. онлайн-кинотеатр заключил еще ряд сделок в формате first look deal – со сценаристами Владимиром Масловым и Андреем Золотаревым, а также с компаниями «Среда», Hype Film, Star Media. После февраля 2022 г. «Иви» расторг как минимум два таких контракта – с компаниями Hype Film и «Среда». «Любая эксклюзивность предполагает премии», – пояснил это решение в интервью «Ведомостям» в сентябре 2022 г. гендиректор «Иви» Николай Васильков.

Практику эксклюзивных сделок «Иви» возобновил в 2024 г. В начале сентября было объявлено о контракте онлайн-кинотеатра с режиссером Ильей Ермоловым, который уже снял для платформы сериалы «Разрешите обратиться», «Золотое дно», «13 Клиническая. Начало» и «Хирург» (дата премьеры последних двух проектов пока не назначена).

За последний год руководство департаментом собственного производства «Иви» менялось уже неоднократно. В августе 2023 г. ушел креативный директор Илья Бурец. Спустя месяц компанию покинул директор департамента Вадим Соколовский. С октября 2023 г. по июнь 2024 г. эту же должность занимал Егор Великогло.

«Иви» не входит ни в один холдинг или экосистему, напоминают опрошенные «Ведомостями» эксперты. При этом собственные originals пользуются стабильной популярностью у аудитории «Иви» – в топ-10 сериалов за первое полугодие 2024 г., по собственным данным видеосервиса, половину составили оригинальные проекты платформы, причем им достались места с первого по четвертое, отмечает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый.

«Этот видеосервис явно умеет делать остросюжетный взрослый контент. Другое дело, что, очевидно, «Иви» нуждается в чуть большем жанровом разнообразии, и в нацеленности на разные целевые аудитории. Крайне интересно, удастся ли Алексею Казакову несколько освежить, например, семейное жанровое предложение или мелодрамы», – рассуждает Острый.

По мнению главного редактора интернет-портала Кино-театр.ру Жана Просянова, «Иви» в меньшей степени нужны имиджевые, фестивальные вещи, и в большей – проекты, которые реально работают на женскую аудиторию. «Возможно, «Иви» собирается искать новые форматы, и в этом отношении Алексей Казаков – профессионал с разнообразной фильмографией, сам активно пишущий сценарист – действительно интересная кандидатура», – резюмирует Просянов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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