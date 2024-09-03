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Онлайн-кинотеатр Wink увеличил трафик на 25% после замедления YouTube

Почти весь рост был обеспечен спросом на детский контент
Екатерина Кинякина
Анна Устинова
Дмитрий Игнатьев
Ведомости

С конца июля общий трафик онлайн-кинотеатра Wink вырос на 25%. 95% прироста пришлось на детский контент, в основном на мультики. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор телекомоператора T2 (ранее Tele2) Антон Годовиков. Wink – совместное предприятие «Ростелекома», владеющего T2, и «Национальной медиагруппы» (НМГ).

Рост трафика Wink начался на фоне замедления американского сервиса Youtube (принадлежит Google) в России. О масштабных проблемах в работе Youtube начали говорить 12 июля, когда об этом предупредил «Ростелеком». 3 августа Youtube перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей. На то, что Youtube не работает, стали жаловаться и российские интернет-пользователи в социальных сетях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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