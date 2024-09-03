Онлайн-кинотеатр Wink увеличил трафик на 25% после замедления YouTube

Онлайн-кинотеатр Wink увеличил трафик на 25% после замедления YouTubeПочти весь рост был обеспечен спросом на детский контент
С конца июля общий трафик онлайн-кинотеатра Wink вырос на 25%. 95% прироста пришлось на детский контент, в основном на мультики. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор телекомоператора T2 (ранее Tele2) Антон Годовиков. Wink – совместное предприятие «Ростелекома», владеющего T2, и «Национальной медиагруппы» (НМГ).
Рост трафика Wink начался на фоне замедления американского сервиса Youtube (принадлежит Google) в России. О масштабных проблемах в работе Youtube начали говорить 12 июля, когда об этом предупредил «Ростелеком». 3 августа Youtube перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей. На то, что Youtube не работает, стали жаловаться и российские интернет-пользователи в социальных сетях.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам