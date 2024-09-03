Онлайн-кинотеатр Wink увеличил трафик на 25% после замедления YouTube

Рост трафика Wink начался на фоне замедления американского сервиса Youtube (принадлежит Google) в России. О масштабных проблемах в работе Youtube начали говорить 12 июля, когда об этом предупредил «Ростелеком». 3 августа Youtube перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей. На то, что Youtube не работает, стали жаловаться и российские интернет-пользователи в социальных сетях.