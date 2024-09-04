О планах провести ребрендинг до конца 2024 г. российский оператор мобильной связи Tele2 впервые официально объявил в апреле. Свое решение компания объяснила желанием не продлевать лицензию на использование шведского бренда Tele2, а также «амбициями занять лидерские позиции на рынке». 4 сентября компания представила новое название: T2. В интервью «Ведомостям» генеральный директор компании Антон Годовиков рассказал, зачем компании проводить ребрендинг, как обстоят дела с развитием связи в России и как замедление YouTube сказалось на росте трафика кинотеатра Wink.