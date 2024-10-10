Издатели прессы попросили «Почту России» остановить «разрушение» розницы в сети

Издатели прессы попросили «Почту России» остановить «разрушение» розницы в сетиКамнем преткновения стали изменения в ценообразовании периодики в ее отделениях, говорят они
Крупные издатели прессы – издательские дома (ИД) «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Иванов Монамс медиа», «Провинция», «Шкулев медиа холдинг» – направили гендиректору АО «Почта России» Михаилу Волкову письмо с просьбой пересмотреть текущий подход компании к ценообразованию прессы в рознице. «Ведомости» ознакомились с копией этого письма. Гендиректор ИД «Иванов Монамс медиа» и президент Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати (СППИ ГИПП) Алексей Иванов подтвердил его подлинность и направление Волкову. В «Почте России» подтвердили получение письма.
Издатели просят «снять мораторий» на повышение отпускных цен на свою продукцию, следует из текста письма. Конечная стоимость печатных изданий для потребителей в почтовых отделениях складывается из отпускной цены, которую устанавливает издатель, наценки дистрибутора и розничной наценки самой «Почты России», пояснил Иванов. Корректировки первых двух составляющих – отпускной цены и наценки дистрибутора – должны быть подтверждены «Почтой России», однако с весны 2024 г. компания отказывается рассматривать предложения по повышению цен со стороны издателей и дистрибуторов, рассказал он.