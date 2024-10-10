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Издатели прессы попросили «Почту России» остановить «разрушение» розницы в сети

Камнем преткновения стали изменения в ценообразовании периодики в ее отделениях, говорят они
Дмитрий Игнатьев
Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Крупные издатели прессы – издательские дома (ИД) «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Иванов Монамс медиа», «Провинция», «Шкулев медиа холдинг» – направили гендиректору АО «Почта России» Михаилу Волкову письмо с просьбой пересмотреть текущий подход компании к ценообразованию прессы в рознице. «Ведомости» ознакомились с копией этого письма. Гендиректор ИД «Иванов Монамс медиа» и президент Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати (СППИ ГИПП) Алексей Иванов подтвердил его подлинность и направление Волкову. В «Почте России» подтвердили получение письма.

Издатели просят «снять мораторий» на повышение отпускных цен на свою продукцию, следует из текста письма. Конечная стоимость печатных изданий для потребителей в почтовых отделениях складывается из отпускной цены, которую устанавливает издатель, наценки дистрибутора и розничной наценки самой «Почты России», пояснил Иванов. Корректировки первых двух составляющих – отпускной цены и наценки дистрибутора – должны быть подтверждены «Почтой России», однако с весны 2024 г. компания отказывается рассматривать предложения по повышению цен со стороны издателей и дистрибуторов, рассказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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