Павел Лунгин рассказал о будущем фильме про Петра Мамонова

«Это был один из самых удивительных людей, кого я встречал. <...> И это был единственный из знакомых мне людей, кого религия сделала лучше. Не то чтобы в нем изначально был Бог – нет, Мамонов сам пришел к вере, много над собой работал и преобразился. <...> Фильм про Мамонова я хочу сделать потому, что разгадки его личности я так и не нашел», – рассказывает Лунгин.