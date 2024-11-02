Павел Лунгин рассказал о будущем фильме про Петра Мамонова

Павел Лунгин рассказал о будущем фильме про Петра МамоноваВ новой картине будут использованы элементы докудрамы, анимации, а также видео из семейного архива музыканта
Павел Лунгин работает над документальным фильмом о жизни Петра Мамонова, рассказал сам режиссер в интервью «Ведомостям». Проект получил название «Четыре жизни Петра Мамонова», добавил он. Сейчас Лунгин заканчивает сценарий и ведет поиск финансирования. Картина выйдет на видеосервисе Kion, дату релиза постановщик не уточнил.
Четыре жизни Петра Мамонова – это бомж, рок-звезда, актер и старец, пояснил автор. «Актерская» жизнь Мамонова прямо связана с Лунгиным – лидер группы «Звуки Му» снялся в трех картинах режиссера: «Такси-блюз», «Остров» и «Царь». Однако документальный фильм будет рассказывать не об их отношениях, а о самом Мамонове, подчеркнул Лунгин.
«Это был один из самых удивительных людей, кого я встречал. <...> И это был единственный из знакомых мне людей, кого религия сделала лучше. Не то чтобы в нем изначально был Бог – нет, Мамонов сам пришел к вере, много над собой работал и преобразился. <...> Фильм про Мамонова я хочу сделать потому, что разгадки его личности я так и не нашел», – рассказывает Лунгин.
По словам постановщика, уже после смерти выяснилось, что у Мамонова была еще одна, пятая, жизнь, о которой мало кто знал. Вдова Ольга посмертно издала две книги стихов – и Мамонов оказался тонким лирическим поэтом, поделился Лунгин: «Это нечто среднее между хокку и поэзией Фета. Человек, который когда-то пел про люляки баб, писал нежные строчки – как «складки листвы опадающих рощ хрустят черенками застежек».
По замыслу режиссера в картине будут использованы домашние видеозаписи из архива Мамонова, а также элементы докудрамы – никто Мамонова, «естественно, играть не будет», в этих сценах будут лишь «ракурсы со спины, с затылка», пояснил он.
«Еще я бы хотел добавить анимацию – в стиле «Симпсонов» рассказать какие-то из его завиральных историй. Например, как он получил напильник в сердце, доехал с ним до Склифосовского, там ему поставили капельницы, он выздоровел – и тут же побежал пить пиво напротив», – поделился режиссер.
Лидер рок-группы «Звуки Му» Мамонов сыграл свою первую главную роль в дебютном полном метре Лунгина «Такси-блюз» (1990). Картина стала одним из знаковых фильмов перестройки и получила приз за режиссуру Каннского кинофестиваля. Мамонов и Лунгин вновь встретились на съемочной площадке притчи «Остров» (2006) – одного из самых популярных фильмов в карьере постановщика. Затем последовала еще одна совместная работа – историческая драма «Царь» (2009), где Мамонов исполнил роль Ивана Грозного.
Сейчас в кинотеатрах идет сказка Лунгина «Василиса и хранители времени», ставшая самым кассовым фильмом режиссера в новейшей истории проката. По данным ЕАИС государственного Фонда кино, сборы перевалили за 175 млн руб. Первоначально, как рассказал Лунгин, он собирался снимать в главной роли Мамонова, но тот скончался от последствий ковида в 2021 г.