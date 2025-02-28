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Вячеслав Дусмухаметов рассказал о сериале Петра Буслова «ОПГ»

Его главные герои – бандиты 1990-х, решившие загладить вину перед обществом
Николай Корнацкий
Мария Истомина
По сюжету бандит по прозвищу Воркута (Петр Буслов – на фото) выходит из тюрьмы и собирает своих бывших подельников в «общественно полезную группировку»
По сюжету бандит по прозвищу Воркута (Петр Буслов – на фото) выходит из тюрьмы и собирает своих бывших подельников в «общественно полезную группировку» / Евгений Одиноков / РИА Новости

Режиссер «Бумера» и «Домашнего ареста» Петр Буслов впервые исполнит в кино главную роль, рассказал в интервью «Ведомостям» продюсер проекта Вячеслав Дусмухаметов. Речь, как уточнил он, идет о сериале «ОПГ», режиссером выступит сам Буслов. Эта криминальная комедия выйдет в онлайн-кинотеатре Okko в конце 2025 г., добавил продюсер. Автором сценария и креативным продюсером «ОПГ» стал Алим Бесчоков, известный по сериалам «Юг» и «Ира».

По сюжету бандит по прозвищу Воркута (Буслов) выходит из тюрьмы и собирает своих бывших подельников в «общественно полезную группировку» (ОПГ), чтобы исправить ошибки прошлого и помочь тем, кому испортил жизнь. Сам Дусмухаметов так описывает концепцию: «Если бы героев «Бригады» не расстреляли, а они сели бы в тюрьму, вышли и одумались. И все это в жанре комедии».

Когда задумывался «ОПГ», еще не было этого тотального тренда на девяностые, уверяет Дусмухаметов. «Почему он возник – понятно, все побежали в историю, потому что об этом безопасно говорить. [И] еще и потому, что нет героя сегодняшнего дня. <...> Когда появился «Брат», Россия переживала переломный момент. Я уверен, что и сейчас тоже есть герой и его нужно просто нащупать», – считает продюсер.

Дусмухаметов получил широкую известность как создатель сериалов «Универ» и «Интерны» – первых успешных ситкомов на российском ТВ, не основанных на зарубежных лицензиях. «ОПГ» – одна из грядущих премьер взрослой линейки основанной Дусмухаметовым компании Norm Production. В числе уже вышедших проектов этого продакшна – драмеди «Секс. До и после», а также более мрачные триллеры «Калимба» и «Черное облако». Кроме «ОПГ» Norm Production разрабатывает полнометражное продолжение «Жуков» и второй сезон «Черного облака».

«Комедийный жанр – это для меня изученная поляна, мне здесь уже тесно. Я вижу развитие Norm Production в разножанровости, завоевании новой аудитории. Когда ты делаешь что-то новое, ты находишься в таком творческом стрессе, поиске. Это интересно и мне – как творцу и продюсеру, и нашим авторам», – рассказал Дусмухаметов.

«ОПГ» – еще один сериал из череды стриминговых проектов последних лет, которые работают с темой «лихих 1990-х» и их наследием: «Лихие» (онлайн-кинотеатры Okko, Start), «Аутсорс» (Okko), «Дети перемен» (Start и Wink), «Лада Голд» («Иви») и др. Отчасти к этому тренду можно отнести и феноменально популярный сериал 2023 г. «Слово пацана. Кровь на асфальте». Этот проект платформ Wink и Start посвящен своего рода предыстории 1990-х – так называемому «казанскому феномену», взрывному росту молодежных группировок в последние годы существования Советского Союза.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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