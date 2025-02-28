Вячеслав Дусмухаметов рассказал о сериале Петра Буслова «ОПГ»Его главные герои – бандиты 1990-х, решившие загладить вину перед обществом
Режиссер «Бумера» и «Домашнего ареста» Петр Буслов впервые исполнит в кино главную роль, рассказал в интервью «Ведомостям» продюсер проекта Вячеслав Дусмухаметов. Речь, как уточнил он, идет о сериале «ОПГ», режиссером выступит сам Буслов. Эта криминальная комедия выйдет в онлайн-кинотеатре Okko в конце 2025 г., добавил продюсер. Автором сценария и креативным продюсером «ОПГ» стал Алим Бесчоков, известный по сериалам «Юг» и «Ира».
По сюжету бандит по прозвищу Воркута (Буслов) выходит из тюрьмы и собирает своих бывших подельников в «общественно полезную группировку» (ОПГ), чтобы исправить ошибки прошлого и помочь тем, кому испортил жизнь. Сам Дусмухаметов так описывает концепцию: «Если бы героев «Бригады» не расстреляли, а они сели бы в тюрьму, вышли и одумались. И все это в жанре комедии».
Когда задумывался «ОПГ», еще не было этого тотального тренда на девяностые, уверяет Дусмухаметов. «Почему он возник – понятно, все побежали в историю, потому что об этом безопасно говорить. [И] еще и потому, что нет героя сегодняшнего дня. <...> Когда появился «Брат», Россия переживала переломный момент. Я уверен, что и сейчас тоже есть герой и его нужно просто нащупать», – считает продюсер.
Дусмухаметов получил широкую известность как создатель сериалов «Универ» и «Интерны» – первых успешных ситкомов на российском ТВ, не основанных на зарубежных лицензиях. «ОПГ» – одна из грядущих премьер взрослой линейки основанной Дусмухаметовым компании Norm Production. В числе уже вышедших проектов этого продакшна – драмеди «Секс. До и после», а также более мрачные триллеры «Калимба» и «Черное облако». Кроме «ОПГ» Norm Production разрабатывает полнометражное продолжение «Жуков» и второй сезон «Черного облака».
«Комедийный жанр – это для меня изученная поляна, мне здесь уже тесно. Я вижу развитие Norm Production в разножанровости, завоевании новой аудитории. Когда ты делаешь что-то новое, ты находишься в таком творческом стрессе, поиске. Это интересно и мне – как творцу и продюсеру, и нашим авторам», – рассказал Дусмухаметов.
«ОПГ» – еще один сериал из череды стриминговых проектов последних лет, которые работают с темой «лихих 1990-х» и их наследием: «Лихие» (онлайн-кинотеатры Okko, Start), «Аутсорс» (Okko), «Дети перемен» (Start и Wink), «Лада Голд» («Иви») и др. Отчасти к этому тренду можно отнести и феноменально популярный сериал 2023 г. «Слово пацана. Кровь на асфальте». Этот проект платформ Wink и Start посвящен своего рода предыстории 1990-х – так называемому «казанскому феномену», взрывному росту молодежных группировок в последние годы существования Советского Союза.