Вячеслав Дусмухаметов рассказал о сериале Петра Буслова «ОПГ»

Когда задумывался «ОПГ», еще не было этого тотального тренда на девяностые, уверяет Дусмухаметов. «Почему он возник – понятно, все побежали в историю, потому что об этом безопасно говорить. [И] еще и потому, что нет героя сегодняшнего дня. <...> Когда появился «Брат», Россия переживала переломный момент. Я уверен, что и сейчас тоже есть герой и его нужно просто нащупать», – считает продюсер.