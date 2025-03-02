«Пророк» с Юрой Борисовым собрал 1 млрд рублей

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Вечером 2 марта в Лос-Анджелесе пройдет 97-я церемония вручения премии Американской академии киноискусств «Оскар». Какие фильмы претендуют на звание лучшей картины минувшего года – в галерее «Ведомостей».



Французский криминальный мюзикл «Эмилия Перес» о необычной судьбе мексиканского наркобарона, которому помогает амбициозная юристка, собрал больше всех номинаций на «Оскар» – 13. Лента Жака Одиара сочетает провокационный сюжет, музыкальные номера и размышления о гендерных трансформациях, власти и искуплении, а главное – о смене жизни в самых непредсказуемых условиях. Актрисы Карла София Гаскон, Зои Салдана, Селена Гомес и Адриана Пас ранее разделили приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале. Также картина была удостоена «Золотого глобуса» как лучший мюзикл и фильм на иностранном языке. / Casa Kafka Pictures