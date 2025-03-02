«Пророк» с Юрой Борисовым собрал 1 млрд рублей

«Пророк» с Юрой Борисовым собрал 1 млрд рублейМузыкальная кинобиография Александра Пушкина стала 34-м российским «миллиардером»
Сборы фильма «Пророк. История Александра Пушкина», вышедшего на экраны 14 февраля, превысили 1 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино на 13:40 мск 2 марта.
Музыкальная кинобиография стала 34-м российским релизом, которому покорился этот рубеж. И третьим с начала года – семейные фильмы «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь» заработали соответственно 3,3 млрд и 2,7 млрд руб. Обе картины вышли в прокат 1 января. Также в январе преодолела миллиардную планку сказка «Домовенок Кузя», выпущенная еще в прошлом календарном году – 19 декабря 2024 г.
Мюзикл режиссера-дебютанта Феликса Умарова производства компаний «Кинослово», «Централ Партнершип» и «Тритэ» охватывает практически все главные вехи биографии поэта – от Царскосельского лицея до роковой дуэли у Черной речки. Главную роль исполнил номинант «Оскара» за «Анору» Юра Борисов. Также в «Пророке» снимались Алена Долголенко, Кай Гетц, Роман Васильев, Анна Чиповская, Светлана Ходченкова, Сергей Гилев.
Популярность Юры Борисова, который благодаря оскаровской гонке оказался на пике медийной активности, в немалой степени помогли релизу собрать миллиард, отмечает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый. К другим важным факторам успеха он также отнес «бренд» Пушкина, мощную и достаточно изобретательную рекламную кампанию, качественный уровень продакшна и участие фильма в программе «Пушкинская карта».
У «Пророка» действительно – одна из самых изобретательных и последовательных кампаний, которые были у российского кино за последнее время, соглашается с Острым главный редактор отраслевого портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов: «Продюсерам фильма удалось создать эффект фильма-события, который нельзя пропустить».
Во время продвижения не педалировался факт, что это музыкальный фильм – в России это далеко не самый востребованный жанр, объясняет Острый: «А «Пророк» еще и мюзикл с рэп-номерами, что, по свидетельству некоторых кинотеатров, отпугнуло возрастную или консервативную аудиторию».
Тем не менее, «Пророк» показывает отличный «сарафан» для такого непростого кейса, подчеркивает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика». Это подтверждается данными исследовательской компании Wanta Group – индекс NPS (индекс «сарафанного радио») фильма вырос во второй уикенд с 32 до 34 пунктов, причем именно за счет снижения доли «критиков», зрителей, которые не собираются рекомендовать «Пророка» к просмотру (их число упало с 22% до 19%). Количество тех, кто хочет рекомендовать, остался на уровне 53%.
Ранее, кроме «Бременских музыкантов», «миллиардерами» стали только три российских мюзикла – фильмы из трилогии «Лед» (2018-2024 гг.), которые также начинали свой прокат 14 февраля. Финальный бокс-офис первых двух частей достиг 1,4 млрд руб., а «Лед 3» заработал 1,8 млрд руб.