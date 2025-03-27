Рост российского рекламного рынка в 2024 году замедлился

Третье место поделили сегменты рекламы в аудио и интернет-сервисах: они оба показали одинаковый рост к 2023 г. – на 22%. На интернет-сервисы при этом пришлось 470,2 млрд руб., или 52% всего рынка, но его разбивку на подсегменты в АКАР не привели. В аудиоконтенте рекламные бюджеты в 2024 г. достигли 24,6 млрд руб. Причем драйвером аудиорекламы стали размещения на эфирном радио: их объем в деньгах увеличился на 22% до 23,7 млрд руб. Затраты компаний на рекламу в аудиоконтенте в интернете выросли лишь на 7% до 800 млн руб.