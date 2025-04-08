ИРИ может запустить конкурс для поддержки франшиз

ИРИ может запустить конкурс для поддержки франшизЗаметный дефицит таких проектов есть у подростковой аудитории, говорят эксперты
Институт развития интернета (ИРИ) изучает вопрос запуска отдельного конкурса для суперкатегории франшиз, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор ИРИ Алексей Гореславский. В нем, как считает Гореславский, должны быть представлены те медиапродукты, которые уже себя зарекомендовали и показали потенциал для успеха мерча, видеоигр, тематических парков аттракционов по их мотивам и т. д.
В качестве примера проекта с большим франшизным потенциалом Гореславский назвал киновселенную «Последний богатырь». Сериал по ней – «Последний богатырь. Наследие», вышедший осенью 2024 г., – был создан видеосервисом Start при поддержке ИРИ. В этом случае для ИРИ было «важно помочь серии фильмов с правильными, понятными ценностями получить жизнь и в формате сериала на онлайн-площадках», пояснил Гореславский. «Франшизу можно развивать и дальше», – считает он.
Более активное расширение вселенных медиапроектов за счет разнообразной медиа- и лицензионной продукции позволит постоянно вовлекать в них новую аудиторию, отметил Гореславский. Для государства, как отметил он, франшизы тоже интересны, поскольку они представляют собой «гораздо более капитальное, системное вложение, в том числе с точки зрения распространения важных идеологических посылов».
Пока запуск конкурса франшиз сдерживает ряд факторов, добавил Гореславский. Согласно указу президента, ИРИ может поддерживать продвижение проектов только в онлайн-среде, соответственно, вопрос проведения офлайн-мероприятий или пошива мерча в рамках нового конкурса «требует обсуждения с органами власти, проработки отдельных финансово-юридических механизмов», отмечает он. Сейчас все решения по развитию франшиз находятся на стороне производителей, резюмировал Гореславский: «Мы же просто активно агитируем их ориентироваться на экосистемный подход при производстве контента».
Заметный дефицит франшиз и лицензионной продукции в России фиксируется в сегменте детей старше восьми лет и подростков после выпадения фильмов студий Marvel и DC, а также других голливудских блокбастеров, знает гендиректор лицензионного агентства Megalicense Захар Назаренко. Причем в России есть продукты, которые имеют потенциал для развития в этом сегменте: анимационный ситком «13 карт» по комиксам Федора Нечитайло, проекты Bubble (в частности, серия фильмов «Майор Гром»), отметил он. Для выхода этих и других брендов на уровень сильных франшиз, по словам Назаренко, необходим в том числе длинный и тщательно продуманный контент-план на три-пять лет.
Любая поддержка производителей контента уместна и необходима на текущем этапе развития рынка лицензионной продукции в России, считает главный редактор отраслевого издания «Вестник лицензионного рынка» Мария Рогожина. При этом, по ее словам, важно, чтобы в отборе перспективных проектов участвовали и профессионалы в сфере лицензирования. Это позволит точно отбирать для поддержки именно те новые проекты, которые изначально создавались с расчетом на франшизное развитие и реализацию в товарных категориях, резюмирует Рогожина: «Отбор среди сериалов тех, которые выстрелят в мерче, только на основании их популярности будет похож на поиск иголки в стоге сена».