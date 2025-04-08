Газета
Телеграм
/ Медиа

ИРИ может запустить конкурс для поддержки франшиз

Заметный дефицит таких проектов есть у подростковой аудитории, говорят эксперты
Дмитрий Игнатьев
Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Институт развития интернета (ИРИ) изучает вопрос запуска отдельного конкурса для суперкатегории франшиз, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор ИРИ Алексей Гореславский. В нем, как считает Гореславский, должны быть представлены те медиапродукты, которые уже себя зарекомендовали и показали потенциал для успеха мерча, видеоигр, тематических парков аттракционов по их мотивам и т. д.

В качестве примера проекта с большим франшизным потенциалом Гореславский назвал киновселенную «Последний богатырь». Сериал по ней – «Последний богатырь. Наследие», вышедший осенью 2024 г., – был создан видеосервисом Start при поддержке ИРИ. В этом случае для ИРИ было «важно помочь серии фильмов с правильными, понятными ценностями получить жизнь и в формате сериала на онлайн-площадках», пояснил Гореславский. «Франшизу можно развивать и дальше», – считает он.

Более активное расширение вселенных медиапроектов за счет разнообразной медиа- и лицензионной продукции позволит постоянно вовлекать в них новую аудиторию, отметил Гореславский. Для государства, как отметил он, франшизы тоже интересны, поскольку они представляют собой «гораздо более капитальное, системное вложение, в том числе с точки зрения распространения важных идеологических посылов».

Пока запуск конкурса франшиз сдерживает ряд факторов, добавил Гореславский. Согласно указу президента, ИРИ может поддерживать продвижение проектов только в онлайн-среде, соответственно, вопрос проведения офлайн-мероприятий или пошива мерча в рамках нового конкурса «требует обсуждения с органами власти, проработки отдельных финансово-юридических механизмов», отмечает он. Сейчас все решения по развитию франшиз находятся на стороне производителей, резюмировал Гореславский: «Мы же просто активно агитируем их ориентироваться на экосистемный подход при производстве контента».

Заметный дефицит франшиз и лицензионной продукции в России фиксируется в сегменте детей старше восьми лет и подростков после выпадения фильмов студий Marvel и DC, а также других голливудских блокбастеров, знает гендиректор лицензионного агентства Megalicense Захар Назаренко. Причем в России есть продукты, которые имеют потенциал для развития в этом сегменте: анимационный ситком «13 карт» по комиксам Федора Нечитайло, проекты Bubble (в частности, серия фильмов «Майор Гром»), отметил он. Для выхода этих и других брендов на уровень сильных франшиз, по словам Назаренко, необходим в том числе длинный и тщательно продуманный контент-план на три-пять лет.

Любая поддержка производителей контента уместна и необходима на текущем этапе развития рынка лицензионной продукции в России, считает главный редактор отраслевого издания «Вестник лицензионного рынка» Мария Рогожина. При этом, по ее словам, важно, чтобы в отборе перспективных проектов участвовали и профессионалы в сфере лицензирования. Это позволит точно отбирать для поддержки именно те новые проекты, которые изначально создавались с расчетом на франшизное развитие и реализацию в товарных категориях, резюмирует Рогожина: «Отбор среди сериалов тех, которые выстрелят в мерче, только на основании их популярности будет похож на поиск иголки в стоге сена».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных