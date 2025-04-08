ИРИ может запустить конкурс для поддержки франшиз

Заметный дефицит франшиз и лицензионной продукции в России фиксируется в сегменте детей старше восьми лет и подростков после выпадения фильмов студий Marvel и DC, а также других голливудских блокбастеров, знает гендиректор лицензионного агентства Megalicense Захар Назаренко. Причем в России есть продукты, которые имеют потенциал для развития в этом сегменте: анимационный ситком «13 карт» по комиксам Федора Нечитайло, проекты Bubble (в частности, серия фильмов «Майор Гром»), отметил он. Для выхода этих и других брендов на уровень сильных франшиз, по словам Назаренко, необходим в том числе длинный и тщательно продуманный контент-план на три-пять лет.