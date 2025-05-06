Суд признал действительной сделку по продаже контроля в рекламной группе АДВ

В суде представители Коробкова отстаивали позицию о том, что сумма сделки была занижена. Она, по словам истца, составила 600 млн руб. и была определена как размер прогнозных дивидендов Коробкова (150 млн руб., вся чистая прибыль группы – 284 млн руб.) за 2022 г., умноженная на четыре. Но позднее некое «лицо, которое рассматривало возможность инвестирования в АДВ и имело доступ к финансовой отчетности группы», сообщило Коробкову о том, что чистая прибыль рекламной группы за 2022 г. составила примерно 900 млн руб., говорили в суде представители истца. Представители ответчиков в свою очередь отмечали, что в деле отсутствуют доказательства обмана Коробкова. Кроме того, по их словам, в юридических документах по сделке не был зафиксирован способ определения цены, и она была установлена в ходе согласований между продавцом и покупателями.