Суд признал действительной сделку по продаже контроля в рекламной группе АДВ

Суд признал действительной сделку по продаже контроля в рекламной группе АДВОспорить это решение в случае подачи апелляции будет сложно, считают юристы
Арбитражный суд Москвы 6 мая полностью отказал основателю АДВ Дмитрию Коробкову в признании недействительной сделки по продаже его долей в юрлицах этой рекламной группы текущим совладельцам Кириллу Коробейникову и Павлу Сидорову. Это следует из информации о судебном решении, размещенной сегодня в картотеке арбитражных дел. АДВ – один из лидеров рекламного рынка.
Сделка по продаже доли Коробкова была проведена с соблюдением всех требований действующего законодательства, поэтому решение суда закономерно и ожидаемо, отметил представитель АДВ. Коробков в разговоре с «Ведомостями» сообщил, что рассматривает возможность подачи апелляции на решение суда.
В феврале 2023 г. Коробков продал свои контрольные доли в ряде ключевых юрлиц группы АДВ Коробейникову и Сидорову и в результате полностью вышел из их капитала. Сумма сделки тогда не раскрывалась. В ООО «АДВ», ООО «АДВ Лаборатория» (сейчас – ООО «Поинтс Лабс»), ООО «Новые маркетинговые технологии» и ООО «Смарт Филд» (в апреле 2025 г. реорганизовано и присоединено к «Новым маркетинговым технологиям») ему до февраля 2023 г. принадлежало по 75,27%, а в ООО «АДВ Маркетинг Сервисез» – 66,2%, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». После совершения сделки было учреждено головное юрлицо АДВ – ООО «Альянс КС». Коробейникову и Сидорову в нем принадлежит по 38,9%, а финансовому директору группы Андрею Клычеву – 22,2%, указано в данных ЕГРЮЛ.
В суде представители Коробкова отстаивали позицию о том, что сумма сделки была занижена. Она, по словам истца, составила 600 млн руб. и была определена как размер прогнозных дивидендов Коробкова (150 млн руб., вся чистая прибыль группы – 284 млн руб.) за 2022 г., умноженная на четыре. Но позднее некое «лицо, которое рассматривало возможность инвестирования в АДВ и имело доступ к финансовой отчетности группы», сообщило Коробкову о том, что чистая прибыль рекламной группы за 2022 г. составила примерно 900 млн руб., говорили в суде представители истца. Представители ответчиков в свою очередь отмечали, что в деле отсутствуют доказательства обмана Коробкова. Кроме того, по их словам, в юридических документах по сделке не был зафиксирован способ определения цены, и она была установлена в ходе согласований между продавцом и покупателями.
АДВ в альянсе с «Игроником» в 2023 г. заняла третье место в рейтинге крупнейших рекламных групп России по размеру медиазакупок от отраслевого издания Sostav.ru с результатом в 64,3 млрд руб. (без учета НДС). Данных за 2024 г пока нет.
Выручка ООО «АДВ» в 2024 г. составила 706 млн руб., а чистая прибыль – 70,3 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса» У ООО «Поинтс Лабс» эти показатели составили 517,8 млн руб. и 299,3 млн руб. соответственно. У ООО «Новые маркетинговые технологии» указана только чистая прибыль – 414,8 млн руб. А у «АДВ Маркетинг Сервисез» выручка достигла 147,5 млн руб., а чистый убыток составил 91,8 млн руб.
Решение суда на первый взгляд выглядит закономерным, поскольку сложно представить, что мажоритарный владелец бизнеса не знал «о реальном положении дел в нем и о реальной стоимости его доли», считает партнер и руководитель корпоративной практики коллегии адвокатов Delcredere Денис Юров. Но апелляция может встать на сторону истца, если в суде будет доказано, что сделка была заключена под влиянием обмана, размышляет он.
Если цена сделки действительно была определена как договорная и не имела, согласно контракту между сторонами, привязки к финансовым показателям, то шансы на ее пересмотр апелляцией крайне низки, считает партнер юридической фирмы О2 Consulting Наталья Кузнецова. Доказать то, что продавец доли был введен в заблуждение также будет непросто, продолжает она: «Предполагается, что каждая сторона вступает в сделку не на основании слов финансового директора, а после того, как убедится в критичных для себя аспектах».