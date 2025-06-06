Создатели «Фишера» снимут фильм про Талькова с «Первым каналом»

Кальварский был ведущим концерта во дворце спорта «Юбилейный», во время которого был убит музыкант, и вышел к зрителям, чтобы сообщить о покушении. По словам Кальварского, возможно, он сам появится в роли себя в фильме. «И фраза «Стоп музыка! За кулисами только что стреляли в Игоря Талькова», конечно, тоже будет», – рассказал он.