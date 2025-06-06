Создатели «Фишера» снимут фильм про Талькова с «Первым каналом»Сериал о бизнесмене Сергее Полонском и строительстве башни «Федерация» пока заморожен
Шоураннеры «Фишера» Сергей Кальварский и Наталья Капустина напишут и спродюсируют игровой фильм про Игоря Талькова вместе с «Первым каналом», рассказали они в интервью «Ведомостям». Дату релиза и имя режиссера они не уточнили.
«Это будет полный метр по заказу «Первого канала». Мы сопродюсируем с Константином Львовичем Эрнстом и Сергеем Алексеевичем Титинковым. <…> Могу сказать, что работать с Константином Львовичем одно удовольствие. Мы говорим на одном языке: я понимаю, что он имеет в виду, и, надеюсь, ему понятно, что говорю я», – отметил Кальварский.
Наталья Капустина пояснила, что сейчас пишется сценарий фильма: «Мы пока не можем рассказывать про конструкцию – надеемся, что это будет блокбастер. И при этом будет напоминать один классический авторский фильм».
Кальварский был ведущим концерта во дворце спорта «Юбилейный», во время которого был убит музыкант, и вышел к зрителям, чтобы сообщить о покушении. По словам Кальварского, возможно, он сам появится в роли себя в фильме. «И фраза «Стоп музыка! За кулисами только что стреляли в Игоря Талькова», конечно, тоже будет», – рассказал он.
В числе текущих проектов Кальварского и Капустиной сериал для «Первого канала» в духе «Поймай меня, если сможешь» (авантюрной драмы Стивена Спилберга), а также антиутопия для платформы Okko. Ранее заявленный сериал о строительстве башни «Федерация» находится «в замороженном состоянии», отметил Кальварский: «У нас разное видение с другими сопродюсерами, как рассказать историю. И мы по-разному видим 2000-е».
Сергей Кальварский и Наталья Капустина как шоураннеры и сценаристы выпустили один из самых успешных проектов «стримингового бума» – сериал «Фишер». Первый сезон, показанный в 2023 г., был основан на реальных событиях и рассказывал о поисках серийного убийцы по кличке Фишер. Второй сезон, стартовавший 29 мая 2025 г. в онлайн-кинотеатре Wink, повествует о серии убийств в курортном городе. К главной роли следователя Бокова вернулся Иван Янковский.
Игорь Тальков – один из самых популярных певцов перестройки, исполнитель хитов «Чистые пруды», «Я вернусь», «Господа демократы» – в 1991 г. был убит в гримерке перед выходом на сцену. Преступление до сих пор остается нераскрытым и породило множество версий, вплоть до мистических. По горячим следам был снят триллер «Операция «Люцифер» (1993 г.) Николая Стамбулы, где смерть Талькова авторы связывают с вмешательством потусторонних сил.