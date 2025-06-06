Шоураннеры «Фишера»: «Человек любит смотреть в кино на что-то ужасное»

«Человек любит смотреть в кино на что-то ужасное»Сергей Кальварский и Наталья Капустина о стереотипах вокруг эпохи 1990-х, «Ассе» Соловьева и грядущем «Талькове»
В онлайн-кинотеатре Wink стартовал второй сезон «Фишера» – продолжение одного из главных хитов стримингового бума. Иван Янковский («Слово пацана. Кровь на асфальте») вернулся к роли следователя Бокова, который вновь расследует серию загадочных убийств. Только теперь место действия – курортный город начала 1990-х, где творится разная чертовщина. Сменился и постановщик – вместо Сергея Тарамаева и Любови Львовой режиссерское кресло занял Александр Цой, снявший четвертый сезон «Трудных подростков».
Шоураннеры и сценаристы сериала все те же – Сергей Кальварский и Наталья Капустина. В интервью «Ведомостям» создатели проекта рассказывают, почему решили сделать второй сезон максимально непохожим на первый, с каким злом предстоит сразиться Бокову и как луна-парк стал главным референсом мира сериала.