Шоураннеры «Фишера»: «Человек любит смотреть в кино на что-то ужасное»

Шоураннеры и сценаристы сериала все те же – Сергей Кальварский и Наталья Капустина. В интервью «Ведомостям» создатели проекта рассказывают, почему решили сделать второй сезон максимально непохожим на первый, с каким злом предстоит сразиться Бокову и как луна-парк стал главным референсом мира сериала.