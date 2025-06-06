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Шоураннеры «Фишера»: «Человек любит смотреть в кино на что-то ужасное»

Сергей Кальварский и Наталья Капустина о стереотипах вокруг эпохи 1990-х, «Ассе» Соловьева и грядущем «Талькове»
Николай Корнацкий
Наталья Капустина и Сергей Кальварский
Наталья Капустина и Сергей Кальварский / Алексей Орлов / Ведомости

В онлайн-кинотеатре Wink стартовал второй сезон «Фишера» – продолжение одного из главных хитов стримингового бума. Иван Янковский («Слово пацана. Кровь на асфальте») вернулся к роли следователя Бокова, который вновь расследует серию загадочных убийств. Только теперь место действия – курортный город начала 1990-х, где творится разная чертовщина. Сменился и постановщик – вместо Сергея Тарамаева и Любови Львовой режиссерское кресло занял Александр Цой, снявший четвертый сезон «Трудных подростков».

Шоураннеры и сценаристы сериала все те же – Сергей Кальварский и Наталья Капустина. В интервью «Ведомостям» создатели проекта рассказывают, почему решили сделать второй сезон максимально непохожим на первый, с каким злом предстоит сразиться Бокову и как луна-парк стал главным референсом мира сериала.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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