Производители настольных игр зафиксировали рост контрафакта

Производители настольных игр зафиксировали рост контрафактаОдин из ключевых каналов продаж нелегальных копий настолок – маркетплейсы, говорят издатели
Рынок контрафактных настольных игр в январе – июне составил 2 млрд руб., столько же, сколько за весь 2024 год. Такую оценку дал «Ведомостям» Михаил Акулов, гендиректор крупнейшего участника российского рынка настольных игр – холдинга Hobby World. Следовательно, добросовестные издатели недополучают из-за контрафакта примерно 6–6,5% доходов, поскольку легальный рынок настолок в 2024 г., по оценке холдинга, составил примерно 32 млрд руб.
Под контрафактом понимаются точные или незначительно переработанные копии оригинальных российских и зарубежных игр (выпускаются на русском языке по лицензии), которые распространяются без разрешения на то правообладателей. Hobby World оценивал объем контрафакта, исходя из стоимости такого товара и количества размещенных предложений продавцов на легальных интернет-площадках. Только за этот год холдинг заблокировал на них более 5600 карточек с нелегальной продукцией.