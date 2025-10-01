Производители настольных игр зафиксировали рост контрафакта

Под контрафактом понимаются точные или незначительно переработанные копии оригинальных российских и зарубежных игр (выпускаются на русском языке по лицензии), которые распространяются без разрешения на то правообладателей. Hobby World оценивал объем контрафакта, исходя из стоимости такого товара и количества размещенных предложений продавцов на легальных интернет-площадках. Только за этот год холдинг заблокировал на них более 5600 карточек с нелегальной продукцией.