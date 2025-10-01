Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

Производители настольных игр зафиксировали рост контрафакта

Один из ключевых каналов продаж нелегальных копий настолок – маркетплейсы, говорят издатели
Дмитрий Игнатьев
Гавриил Григоров / ТАСС
Гавриил Григоров / ТАСС

Рынок контрафактных настольных игр в январе – июне составил 2 млрд руб., столько же, сколько за весь 2024 год. Такую оценку дал «Ведомостям» Михаил Акулов, гендиректор крупнейшего участника российского рынка настольных игр – холдинга Hobby World. Следовательно, добросовестные издатели недополучают из-за контрафакта примерно 6–6,5% доходов, поскольку легальный рынок настолок в 2024 г., по оценке холдинга, составил примерно 32 млрд руб.

Под контрафактом понимаются точные или незначительно переработанные копии оригинальных российских и зарубежных игр (выпускаются на русском языке по лицензии), которые распространяются без разрешения на то правообладателей. Hobby World оценивал объем контрафакта, исходя из стоимости такого товара и количества размещенных предложений продавцов на легальных интернет-площадках. Только за этот год холдинг заблокировал на них более 5600 карточек с нелегальной продукцией.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её