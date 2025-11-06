«Эксмо» стало соинвестором фильма по книге «К себе нежно» Ольги Примаченко

«Эксмо» стало соинвестором фильма по книге «К себе нежно» Ольги ПримаченкоЭто первый кинопроект, в который инвестировал издательский холдинг «Эксмо-АСТ»
Издательская группа «Эксмо» (входит в крупнейший в России издательский холдинг «Эксмо-АСТ») и продюсерский центр «Яндекса» «Плюс студия» подписали соглашение о соинвестировании в производство фильма по нон-фикшн бестселлеру «К себе нежно» Ольги Примаченко, рассказали «Ведомостям» партнеры. Инвестиции «Эксмо» в создание кинокартины, как уточнили в издательстве, составят 50% ее производственного бюджета. Его точный размер в «Эксмо» и «Яндексе» не раскрыли.
«Эксмо» видит синергию в таком кросс-индустриальном сотрудничестве, поскольку «Яндекс» (владеет сервисом «Яндекс Книги») развивает контентную «экосистему, которая тесно связана с книгами», отметил гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев. Кроме того, в издательской группе рассчитывают на успех фильма потому, что «Эксмо» удалось договориться с «Яндексом» «об авторском надзоре за производством картины на всех его этапах», также добавил он.
О приобретении опциона на создание фильма по мотивам книги «К себе нежно» «Плюс Студия» объявила в сентябре 2023 г. Сумма сделки тогда не разглашалась. Съемки киноленты начались в августе 2025 г., ее жанр создатели определили как «жизнеутверждающая комедия». Режиссером фильма стал Иван Китаев («Без правил», «Бывшие»), а сценаристом – Дарья Грацевич («Измены», «Холоп»). Роли в картине по бестселлеру «К себе нежно» исполнят Карина Разумовская, Артем Ткаченко, Пелагея Невзорова, Ольга Медынич и др.
Производственный бюджет фильма, с учетом указанных вводных, мог составить порядка 300–350 млн руб., оценил генеральный директор Коммерческого фонда развития кино и анимации Антон Сиренко. Но, как отмечает он, не стоит исключать, что творческие задачи при создании данной кинокартины «могли потребовать и несколько иных бюджетов».
По сюжету фильма успешный врач Надя к своим 40 годам вдруг понимает, что совсем ничего не знает о себе. Женщина в одиночку воспитывает дочь Оливию и живет в квартире свекрови, муж Нади – Борис ушел от нее два года назад. И в этот момент она получает «шесть уроков нежности», которые помогают Наде «снова обрести себя, свой собственный голос и свою новую надежду», отмечается в релизе «Эксмо». Релиз фильма в кинопрокате запланирован на апрель 2026 г.
Психологический нон-фикшн «К себе нежно» журналистки Ольги Примаченко впервые был издан в 2020 г. С декабря 2021 г. по 2024 г. эта книга была лидером Всероссийского книжного рейтинга (ВКР; учитывает продажи как бумажных, так и цифровых версий книг). В декабре 2021 г. – мае 2022 г. продажи этой книги составили 56 млн руб., в 2023 г. – 144,3 млн руб., в 2024 г. – 96,1 млн руб., указано в данных ВКР. Совокупное реализованное количество книг (в бумаге, электронные и аудиокниги) уже превысило 3 млн экземпляров, уточнили в «Эксмо».
Совместный с «Плюс Студией» фильм «К себе нежно» – первый кинопроект, в производство которого инвестировала группа «Эксмо». О том, что холдинг «Эксмо-АСТ» начнет вкладываться в создание экранизаций издаваемых им книг, его совладелец Олег Новиков заявил в феврале 2023 г. На первый такой проект, как говорил тогда Новиков, холдинг готов выделить около 200 млн руб.
В последние годы «Эксмо-АСТ» активно работает над продажей прав на адаптацию своих книг в других контентных форматах – в качестве фильмов, спектаклей, видеоигр, франшиз и т. д. В 2023 г. «Эксмо» запустило сценарное направление. За два года издательская группа заключила 31 контракт на адаптацию 50 произведений. Холдинг рассчитывает, что к 2028 г. экранизации издаваемых им книг составят около 11% от всех сценарных кино- и сериальных релизов в России, говорил ранее «Ведомостям» представитель «Эксмо-АСТ».
Издательский холдинг заинтересован в экранизациях и фильмах по мотивам книг, поскольку они позволяют значительно увеличить их продажи, пояснял ранее «Ведомостям» представитель «Эксмо-АСТ». В первые недели после выхода в российский кинопрокат фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина в прошлом году продажи романа Михаила Булгакова подскочили в книжной рознице и на маркетплейсе Wildberries в 4–7 раз, писали ранее «Ведомости». А сказочная повесть «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова от издательства АСТ стала лидером по экземплярным продажам в специализированной офлайн-рознице среди детских книг в январе – сентябре 2025 г., что стало следствием показа в кино экранизации режиссера Игоря Волошина.
Проект экранизации бестселлера «К себе нежно» – весьма многообещающий и имеет потенциал на то, чтобы стать фильмом-событием, считает Антон Сиренко из Коммерческого фонда развития кино и анимации: «Не только ввиду проданного тиража книги, но и благодаря тому, что тема поиска баланса между работой и жизнью крайне актуальна сейчас для очень многих людей».
Успех литературного исходника автоматически может конвертироваться только в маркетинг экранизации, но успех фильма зависит только от его качества, отмечает генпродюсер продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов: «Мы знаем сотни примеров, когда плохие книги становились хорошим кино и наоборот. Качество проекта и зрительский успех фильму может гарантировать в первую очередь хороший сценарий».
Фильм «К себе нежно» – с учетом литературной основы, состава создателей, топовых актеров и, что немаловажно, с продвижением такой большой структурой, как «Яндекс», – имеет шансы стать коммерчески успешным, резюмирует Сиренко. Принято считать, что фильм окупился в прокате, если он собрал в 2–2,5 раза больше своего производственного бюджета. Как правило, 50% кассовых сборов оставляет себе кинотеатр, оставшуюся сумму делят между собой продюсеры (получают 40–43% сборов) и прокатчик (7–10%).