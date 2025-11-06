«Эксмо» стало соинвестором фильма по книге «К себе нежно» Ольги Примаченко

По сюжету фильма успешный врач Надя к своим 40 годам вдруг понимает, что совсем ничего не знает о себе. Женщина в одиночку воспитывает дочь Оливию и живет в квартире свекрови, муж Нади – Борис ушел от нее два года назад. И в этот момент она получает «шесть уроков нежности», которые помогают Наде «снова обрести себя, свой собственный голос и свою новую надежду», отмечается в релизе «Эксмо». Релиз фильма в кинопрокате запланирован на апрель 2026 г.