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Российский книжный бестселлер «К себе нежно» выйдет в Китае

Читателей Поднебесной интересуют произведения, посвященные популярной психологии и воспитанию детей
Дмитрий Игнатьев
«Эксмо»

Издательство «Бомбора» (импринт издательства «Эксмо»; входит в крупнейший в России издательский холдинг «Эксмо-АСТ») продало лицензию на издание нон-фикшн бестселлера «К себе нежно» китайскому агентству Rightol Media Limited. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Сумму сделки, а также размер роялти, зафиксированный в контракте, он не раскрыл. 

Психологический нон-фикшн  «К себе нежно» журналистки Ольги Примаченко, впервые изданный в 2020 г., уже третий год подряд возглавляет Всероссийский книжный рейтинг (учитывает продажи как бумажных, так и цифровых версий книг). В декабре 2021 г. – мае 2022 г. эта книга стала лидером по продажам с результатом в 56 млн руб. (рейтинг за второе полугодие 2022 г. не публиковался). За полный 2023 г. нон-фикшн бестселлер Примаченко также занял первое место рейтинга, совокупные продажи книги за этот период достигли 144,3 млн руб. В сентябре 2023 г. о планах экранизировать «К себе нежно» объявил продюсерский центр «Яндекса» «Плюс Студия». Представитель «Эксмо-АСТ» тогда подтвердил, что компания приобрела опцион на экранизацию книги у книжного холдинга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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