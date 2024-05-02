Российский книжный бестселлер «К себе нежно» выйдет в Китае

Психологический нон-фикшн «К себе нежно» журналистки Ольги Примаченко, впервые изданный в 2020 г., уже третий год подряд возглавляет Всероссийский книжный рейтинг (учитывает продажи как бумажных, так и цифровых версий книг). В декабре 2021 г. – мае 2022 г. эта книга стала лидером по продажам с результатом в 56 млн руб. (рейтинг за второе полугодие 2022 г. не публиковался). За полный 2023 г. нон-фикшн бестселлер Примаченко также занял первое место рейтинга, совокупные продажи книги за этот период достигли 144,3 млн руб. В сентябре 2023 г. о планах экранизировать «К себе нежно» объявил продюсерский центр «Яндекса» «Плюс Студия». Представитель «Эксмо-АСТ» тогда подтвердил, что компания приобрела опцион на экранизацию книги у книжного холдинга.