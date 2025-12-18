Минэк включит организаторов концертов и циркачей в перечень креативных индустрий

Минэк включит организаторов концертов и циркачей в перечень креативных индустрийЭто позволит им получить меры поддержки от российских регионов, говорят эксперты
Минэкономразвития планирует обновить перечень видов экономической деятельности в сфере креативных индустрий, утвержденный в апреле 2025 г. Письмо с соответствующими предложениями заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова направила на согласование в Минкультуры, Минцифры, Минпромторг, Минпросвещения, Минфин, Минстрой и др. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей».
Министерство совместно с российским отраслевым и научным сообществом в сфере креативных индустрий, федеральными органами исполнительной власти и Госдумой провело структурный анализ международного опыта, в результате чего отдельные направления в перечне были значительно укрупнены или детализированы, передала Илюшникова через пресс-службу Минэка: «Определение точного перечня ОКВЭД, которые входят в сектор креативных индустрий, необходимо для выстраивания адресных мер господдержки».
Представители Минкультуры, Минпромторга и Минцифры подтвердили получение письма. В пресс-службе Минцифры при этом добавили, что ведомство передало Минэкономразвития свои предложения по включению в перечень дополнительных кодов ОКВЭД. В Минфине переадресовали запрос в Минэкономразвития. В пресс-службах Минпросвещения и Минстроя на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».
Среди ключевых изменений, которые предлагаются в документе, – включение в направление «Исполнительские искусства» кода «деятельность в области исполнительских искусств» (90.01), под который подпадают организация и постановка театральных представлений, концертов и других сценических выступлений, деятельность цирков, музыкальных групп и т. д. А также «деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами» (90.02), к которой относятся деятельность режиссеров, продюсеров, антрепренеров, художников и монтажеров декораций, рабочих сцены и т. д.
Кроме того, согласно тексту документа, планируется существенно расширить направление «Народные художественные промыслы и ремесла». Если раньше в него входило только «производство изделий народных художественных промыслов» (32.99.8), то теперь в эту группу планируется добавить еще девять кодов ОКВЭД.
Среди них – «производство готовых текстильных изделий, кроме одежды» (13.92), «производство ковров и ковровых изделий» (13.93), «производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал и прочих предметов из дерева» (16.29.14), «изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения по индивидуальному заказу населения» (16.29.3), «производство статуэток и прочих керамических изделий» (23.41.3) и т. д.
Расшириться должно и направление «Дизайн» – за счет кодов «изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения» (31.02.2) и «изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей по индивидуальному заказу населения» (31.09.2).
Закон о развитии креативных индустрий был принят Госдумой в августе 2024 г. Документ является рамочным: в нем закреплены общие основы их правового регулирования. Полномочия по определению критериев и форматам поддержки представителей креативных индустрий отнесены на уровень региональных властей. Указанный закон – один из этапов взятого властями России курса на развитие творческого предпринимательства. Концепция развития креативных индустрий предполагает поэтапное увеличение их доли в ВВП страны. К 2030 г. этот показатель по планам властей должен составить 6% от ВВП России.
Для музыкальной индустрии важным изменением может стать включение в перечень креативных индустрий организации концертов и работы музыкальных групп и артистов, отмечает гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов. Сама федерация предлагала включить эти виды деятельности на этапе общественного обсуждения первого варианта приказа Минэкономразвития по соответствующему перечню.
Если в перечень действительно будут включены представители исполнительских искусств, они смогут получить от регионов России меры поддержки, предусмотренные законом о развитии креативных индустрий, пояснил Данилов: «Это могут быть меры как финансовой, так и нефинансовой поддержки, например предоставление доступа к городским площадкам для проведения концертов и фестивалей».
Расширение блоков исполнительских искусств и народных художественных промыслов и ремесел в перечне отражает переход от узкого понимания креативных индустрий к признанию всей производственной цепочки – от творчества до сопутствующих сервисов и материального выпуска, считает научный сотрудник научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС (Президентская академия) Дмитрий Евдокимов. А добавление мебельного производства в направление «Дизайн», по его словам, «связывает креатив с промышленностью и экспортным потенциалом».
В свою очередь, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев отметил, что не считает «деятельность по уточнению ОКВЭД продуктивной, а главное – обоснованной».
Согласно мировому опыту, когда какой-то вид деятельности рассматривают для включения в статистическую оценку доли креативных индустрий, сначала проводят исследование, рассуждает Матвеев. И добавляют его только в случае, если как минимум более трети компаний, которые занимаются этим видом деятельности, извлекают ренту именно из интеллектуальной собственности, а не из сырьевых или производственных активов, отмечает он.
Под предлагаемым к включению кодом ОКВЭД «производство деревянных рам» могут работать как компании, которые просто сколачивают эти рамы, так и компании, которые разрабатывают их новые эскизы, 3D-формы, рассуждает Матвеев: «При этом первый тип компаний никакого отношения к креативным индустриям не имеет».
В то же время каждый новый код ОКВЭД, который будет добавлен в перечень, повлияет на достижение целевого показателя вклада креативных индустрий в ВВП: после внесения изменений в приказ Минэкономразвития их доля «вырастет скачкообразно», но будет ли это способствовать развитию креативной сферы и демонстрировать ее реальный рост – вопрос, резюмирует Матвеев.