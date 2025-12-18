Минэк включит организаторов концертов и циркачей в перечень креативных индустрий

Закон о развитии креативных индустрий был принят Госдумой в августе 2024 г. Документ является рамочным: в нем закреплены общие основы их правового регулирования. Полномочия по определению критериев и форматам поддержки представителей креативных индустрий отнесены на уровень региональных властей. Указанный закон – один из этапов взятого властями России курса на развитие творческого предпринимательства. Концепция развития креативных индустрий предполагает поэтапное увеличение их доли в ВВП страны. К 2030 г. этот показатель по планам властей должен составить 6% от ВВП России.