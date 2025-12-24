Какие галереи вызвали наибольший интерес читателей в 2025 году

Какие галереи вызвали наибольший интерес читателей в 2025 годуСреди них – финал «Интервидения» и переговоры Трампа с Зеленским
24 075 610 просмотров собрали десять самых популярных галерей «Ведомостей» в 2025 г. Больше 5,5 млн человек посмотрели фоторепортаж с церемонии прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном, еще около 6,5 млн – о его жизненном и творческом пути.
Отметку в 2 млн просмотров преодолел материал, посвященный «Интервидению-2025». Остальные галереи в топ-10 были просмотрены не менее 1 млн раз. Это фоторепортаж о переговорах Трампа с европейскими лидерами, 10 любопытных фактов о Владимире Ленине, история Припяти, последствия взаимных ударов Израиля и Ирана, карьера Надежды Бабкиной, список участников парада Победы-80, а также хроника терактов на станциях «Лубянка» и «Парк культуры».
Всего в 2025 г. «Ведомости» подготовили для своих читателей 701 фотогалерею. Иллюстрациями сопровождались 37 619 материалов (73,1%).