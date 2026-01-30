«Раньше наши дети любили Бэтмена, а сейчас спрашивают, где Чебурашка»

Режиссер артхаусного кино Алексей Герман в рамках круглого стола поднял один из важнейших для киноиндустрии вопрос о регулировании отрасли: «Нам сейчас очень важно понять, о чем мы можем говорить в кино, а о чем не можем. У нас в советских фильмах, которые стали классикой и мы все их любим, некоторые главные герои были бездетными, немного пьющими. Как с этим работать сегодня? У нас сейчас масса контролирующих органов, которые оценивают проекты, в том числе, на соответствие традиционным ценностям. Мне кажется, что излишняя регламентация может помешать развитию отечественного кино. Если мы еще будем плодить контролирующие органы, мы просто задохнемся».