Издатель Стивена Кинга в России продлил права на его произведения

Кинг приостановил сотрудничество с российскими издательствами в марте 2022 г. В издательстве «АСТ» тогда рассказали «Ведомостям», что права на все ранее купленные произведения остаются за «АСТ» на все время действия контрактов, но новых романов и продления истекших прав «какое-то ближайшее время» не будет. С 2022 г включительно Кинг выпустил 4 романа и сборник рассказов. До этого у него вышло более 80 книг.