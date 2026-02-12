Газета
Медиа

Издатель Стивена Кинга в России продлил права на его произведения

Но выпускать в нашей стране можно будет только старые произведения этого автора
Анна Бойцова
Дмитрий Игнатьев



Издательство «АСТ» (входит в издательский холдинг «Эксмо-АСТ») продлило права на вышедшие в России до 2022 г. книги американского писателя Стивена Кинга. Об этом в четверг, 12 февраля, рассказала гендиректор издательства «АСТ-Азбука» Татьяна Горская на презентации итогов года книжного рынка.

В издательстве не уточнили, на какой срок были продлены права, сославшись на то, что это «коммерческая информация».

При этом права на новые произведения Кинга «АСТ» по-прежнему не получает, также уточнила Горская.

Кинг приостановил сотрудничество с российскими издательствами в марте 2022 г. В издательстве «АСТ» тогда рассказали «Ведомостям», что права на все ранее купленные произведения остаются за «АСТ» на все время действия контрактов, но новых романов и продления истекших прав «какое-то ближайшее время» не будет. С 2022 г включительно Кинг выпустил 4 романа и сборник рассказов. До этого у него вышло более 80 книг.

В феврале 2024 г. СМИ распространили список книг, изъятых из продажи в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В стоп-лист вошли романы Кинга «Оно», «Четыре сезона» и «Доктор Сон».

В ноябре 2025 г. «АСТ» отозвало из продажи тираж романа «Оно». Как сообщали тогда «Ведомостям» в издательстве, была необходима «актуализация вопроса по маркировке продукции».

