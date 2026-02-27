«Союзмультфильм» планирует запустить собственное производство игрушек в России

Логично, что правообладатель контента стремится выстраивать более глубокую вертикальную интеграцию – от создания IP до выпуска конечной лицензионной продукции, поскольку это позволяет лучше управлять ее качеством, сроками вывода на рынок и маржинальностью, отметила Цицулина. Кроме того, после пандемии и в условиях санкционных ограничений ценность локального производства в целом существенно выросла, поскольку оно дает возможность снизить логистические издержки, нивелировать валютные и контрактные риски, сократить сроки поставок и повысить предсказуемость цепочек, пояснила она. Но у такого проекта есть и риски: среди них – высокая капиталоемкость и довольно длительный срок окупаемости, а также зависимость производства от объема спроса на конкретные франшизы, считает Цицулина.