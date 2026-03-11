Бестселлер «К себе нежно» вернулся в топы продаж на фоне релиза экранизации

Психологический нон-фикшн «К себе нежно» журналистки Ольги Примаченко впервые был издан в 2020 г. и разошелся тиражом более 3 млн экземпляров. 5 марта этого года в кинопрокат вышла одноименная мелодрама, вдохновленная бестселлером. По сюжету, 40-летний успешный хирург (Карина Разумовская) переживает личностный кризис. Она проходит через шесть «уроков нежности», чтобы заново обрести себя, свой собственный голос и найти новую надежду. В первый уикенд фильм заработал 71 млн руб. и занял пятую строчку в списке самых успешных релизов недели (здесь и далее – данные ЕАИС государственного Фонда кино). На 11 марта касса этой киноленты составляет 76 млн руб.