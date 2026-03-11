Бестселлер «К себе нежно» вернулся в топы продаж на фоне релиза экранизации

Бестселлер «К себе нежно» вернулся в топы продаж на фоне релиза экранизацииОдноименная мелодрама с Кариной Разумовской 5 марта стартовала в прокате
Нон-фикшн «К себе нежно» Ольги Примаченко возглавил рейтинг продаж в книжных магазинах Москвы по итогам первой недели месяца – со 2 по 8 марта, следует из данных Ассоциации книгораспространителей. Психологический бестселлер оставил позади романы «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамура и «Бог всегда путешествует инкогнито» Лоран Гунель. Рейтинг формируется из статистики продаж сетей «Читай-город», «Московский Дом Книги», «Республика», магазинов «Москва», «Молодая гвардия» и «Достоевский». Точные цифры проданных экземпляров не раскрываются.
Психологический нон-фикшн «К себе нежно» журналистки Ольги Примаченко впервые был издан в 2020 г. и разошелся тиражом более 3 млн экземпляров. 5 марта этого года в кинопрокат вышла одноименная мелодрама, вдохновленная бестселлером. По сюжету, 40-летний успешный хирург (Карина Разумовская) переживает личностный кризис. Она проходит через шесть «уроков нежности», чтобы заново обрести себя, свой собственный голос и найти новую надежду. В первый уикенд фильм заработал 71 млн руб. и занял пятую строчку в списке самых успешных релизов недели (здесь и далее – данные ЕАИС государственного Фонда кино). На 11 марта касса этой киноленты составляет 76 млн руб.
Фильм «К себе нежно» стал первым кинопроектом, соинвестором которого стала издательская группа «Эксмо-АСТ», писали ранее «Ведомости». Другой соинвестор фильма – продюсерская компания «Плюс Студия» (принадлежит «Яндексу»). Партнеры на раскрывали производственный бюджет киноленты, но как уточняли в издательской группе, финансирование велось на паритетных началах.
Вне зависимости от кассовых успехов экранизация уже выполняет одну из главных задач – подстегивает продажи бестселлера, рассуждает автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов. Новости о грядущем кинопроекте появились на фоне падения продаж и бестселлера Примаченко, и сегмента селф-хелп в целом, напоминает эксперт: «Выход фильма, какой бы не оказалось его собственная бизнес-составляющая, можно считать массовой рекламной кампанией книги».
В целом результаты экранизации оказались в пределах индустриальных ожиданий – ориентированные на женскую аудиторию «глянцевые» мелодрамы, опирающиеся на популярную психологию и разбор «неудобных» тем, охотно смотрятся на платформах в формате сериалов («Секс. До и после», «Карта желаний»), а не в кинотеатрах, отмечает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина: «Хотя женщины – это основная киноходящая аудитория, для похода в кино зрительницы, скорее, выберут проект, подходящий для просмотра в паре или с семьей».