«Росмэн» занялся дистрибуцией товаров для мам и малышей

«Росмэн» занялся дистрибуцией товаров для мам и малышейХолдинг рассчитывает, что это направление составит до 20% его выручки в течение трех лет
Холдинг «Росмэн» в начале марта запустил новое направление – baby-product (товары для мам и малышей: коляски, детские автокресла, устройства для грудного вскармливания и т. д.), рассказал в интервью «Ведомостям» его владелец Михаил Маркоткин. Продукция, по его словам, уже выводится в продажу: она будет представлена на маркетплейсах (Wildberries, Ozon и «Яндекс маркет») и в торговых сетях, в том числе в «Детском мире».
Среди брендов, с которыми «Росмэн» заключил эксклюзивные дистрибуционные контракты, – шесть зарубежных компаний, работающих в премиум-сегменте. Это, в частности, Momcozy (США), Redsbaby (Австралия), Hamilton by Yoop (Нидерланды), Mima (Испания), Veer (США) и Asobu (Канада). Точные параметры дистрибуционных контрактов и срок их действия Маркоткин не раскрыл. Но, как уточнил он, обычно такие соглашения заключаются на два-три года с возможностью пролонгации. Маркоткин также отметил, что на горизонте трех лет холдинг планирует запустить и собственную торговую марку (СТМ) на рынке товаров для мам и малышей.
Для «Росмэна» запуск направления baby-product – логичный шаг, поскольку холдинг – один из лидирующих игроков в индустрии товаров для детей, пояснил Маркоткин: «В нашем ассортименте уже есть игрушки и книги, и мы активно работаем с мамами и малышами, знаем их потребности. Используя эти знания, совершенно закономерно начать расширяться в смежных категориях».
В развитие направления товаров для мам и малышей «Росмэн» уже вложил $3 млн (237 млн руб.; здесь и далее – по курсу ЦБ на 12 марта), также рассказал Маркоткин. Инвестиции в дистрибуторские контракты, по его словам, как правило, окупаются на горизонте двух лет. К 2028 г. объем вложений холдинга в направление baby-product достигнет $5–10 млн (395–790 млн руб.).
Рынок детских товаров (без учета сегмента детского питания) в 2025 г. вырос на 15% в сравнении с 2024 г. и составил 2,1 трлн руб., следует из оценки Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). При этом сегмент товаров для новорожденных, как отметили в ассоциации, показал «относительную устойчивость», сохранив обороты в денежном выражении примерно на уровне 2024 г. Главным фактором такой устойчивости, по данным АИДТ, стал рост цен: средняя стоимость колясок и автокресел увеличилась «на десятки процентов», что позволило компенсировать сокращения покупок на фоне снижения рождаемости.
Рождаемость действительно снижается, но современные мамы покупают для себя и для детей больше качественных товаров, считает Маркоткин: «Во-первых, это связано с тем, что они ведут активный образ жизни и им нужны инновационные продукты, которые позволяют совмещать разные виды деятельности. Во-вторых, на детях в нашей стране никогда не экономят».
К конкурентам в премиальной нише рынка baby-product Маркоткин отнес немецкий бренд Cybex (представлен в России официально), а также продукцию, которая поставляется по параллельному импорту. Но без маркетинговой поддержки продажи брендов из второй категории падают, пояснил он: «Мы собираемся потеснить их, в том числе за счет маркетинговых кампаний».
Выручка холдинга «Росмэн» в 2025 г. составила более 9 млрд руб., рассказал Маркоткин: 70% этого показателя пришлось на оборот направления игрушек, 30% – на издательский бизнес. Направление товаров для мам и малышей, как рассчитывает владелец холдинга, должно занять до 20% выручки холдинга в перспективе трех лет. В тот же период выручка «Росмэн» в консервативном сценарии, согласно прогнозу Маркоткина, должна расти на 15–20% в год.
Планы «Росмэна» довести направление baby-product до 20% в структуре выручки на горизонте трех лет выглядят как достижимые с учетом того, что холдинг имеет экспертизу в работе с продукцией, рассчитанной на схожую аудиторию, и опыт дистрибуции на маркетплейсах и в розничных сетях, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Реалистичная планка инвестиций для реализации поставленных задач – не менее 600 млн руб., оценивает он.
Выход «Росмэна» в категорию товаров для малышей – логичное расширение в рамках целевой аудитории семей с детьми, говорит президент АИДТ Антонина Цицулина: «Фактически холдинг движется по модели «расширения экосистемы родительства» – когда бренд, уже присутствующий в жизни семьи, начинает закрывать больше категорий потребностей».
С точки зрения рынка решение тоже вполне понятно, поскольку категория baby-product – одна из наиболее устойчивых в индустрии детских товаров даже в условиях спада рождаемости, добавляет Цицулина. Кроме того, по ее словам, в этой категории остаются свободные ниши после 2022 г., когда часть западных брендов ушла с российского рынка.
Но рисками для «Росмэна» при развитии этого направления могут стать экономия потребителей и давление со стороны сервисов частных объявлений, в том числе «Авито», где реализуются б/у товары по более низким ценам, резюмирует Бурмистров.