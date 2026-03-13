«Росмэн» занялся дистрибуцией товаров для мам и малышей

Среди брендов, с которыми «Росмэн» заключил эксклюзивные дистрибуционные контракты, – шесть зарубежных компаний, работающих в премиум-сегменте. Это, в частности, Momcozy (США), Redsbaby (Австралия), Hamilton by Yoop (Нидерланды), Mima (Испания), Veer (США) и Asobu (Канада). Точные параметры дистрибуционных контрактов и срок их действия Маркоткин не раскрыл. Но, как уточнил он, обычно такие соглашения заключаются на два-три года с возможностью пролонгации. Маркоткин также отметил, что на горизонте трех лет холдинг планирует запустить и собственную торговую марку (СТМ) на рынке товаров для мам и малышей.