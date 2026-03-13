Владелец «Росмэн» рассказал о причинах высоких продаж контрафактных Лабубу

Владелец «Росмэн» рассказал о причинах высоких продаж контрафактных ЛабубуХолдинг является официальным дистрибутором продукции Pop Mart в России
Основную выгоду от всплеска спроса на игрушки Лабубу (производитель – китайская компания Pop Mart) в России получили поставщики контрафакта. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» владелец холдинга «Росмэн» Михаил Маркоткин.
«Росмэн» фиксировал «рост продаж по всем лицензиям Pop Mart в прошлом году», отмечает Маркоткин. Но, как говорит он, в случае получения достаточного объема поставок холдинг мог продать «как минимум в 10 раз больше продукции этой компании в России». Только на Wildberries в 2025 г. россияне купили почти 5 млн игрушек Labubu на 3,2 млрд руб., сообщала ранее пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).
Несмотря на то что «Росмэн» является официальным дистрибутором оригинальной продукции Pop Mart в нашей стране, у холдинга «нет достаточного объема товара от поставщика, чтобы удовлетворить спрос на рынке», отметил Маркоткин. По его словам, «Росмэн» общался с этой китайской компанией по поводу поставок основных линеек кроликов Лабубу, но «так и не получил их».
Причина такого решения Pop Mart, вероятно, заключается в том, что компания продает свою продукцию преимущественно через собственные розничные магазины, предполагает Маркоткин. В России свою торговую сеть Pop Mart, как мы видим, открывать пока не готова, поясняет он: «При этом спрос на игрушки Pop Mart сейчас такой, что им не хватает товара для собственной мировой розницы. Ну и, соответственно, чем им логично пожертвовать? Очевидно, что дистрибуторскими поставками».
Помимо продукции Pop Mart (линейки The Monsters, Pucky, Azura и др.), «Росмэн» дистрибутирует в России такие бренды игрушек для кидалтов (молодые взрослые в возрасте 20-35 лет. – «Ведомости»), как Bandai (Япония), Blokees (Китай). В 2025 г. доля продаж продукции для кидалтов составила менее 10% выручки направления игрушек холдинга «Росмэн», рассказал Маркоткин. В свою очередь, направление игрушек заняло 70% всей выручки холдинга, которая в 2025 г. превысила 9 млрд руб.
При этом «Росмэн» делает большую ставку на игрушки для кидалтов, отметил Маркоткин. Поколение молодых взрослых любит игрушки с детства и «остается лояльным к ним и в старшем возрасте, просто переориентируясь на другой сегмент продукции», пояснил он: «За рубежом игрушки для кидалтов – очевидный тренд, в Японии, Китае, США, Европе сейчас запускается много проектов, нацеленных на эту аудиторию».
Продукция для кидалтов может достичь 30% выручки направления игрушек холдинга «Росмэн» на горизонте трех лет, оценивает Маркоткин. В первую очередь за счет расширения ассортимента брендов в дистрибуционном портфеле холдинга, отмечает он: «С Bandai мы будем увеличивать объемы поставок, плюс мы уже заключили новые дистрибуционные контракты с производителями из Японии. В проработке у нас есть новые контракты и с китайскими компаниями из этого сегмента».
Кроме того, холдинг планирует запустить собственную торговую марку в сегменте кидалт-игрушек и вложить в ее развитие «несколько миллионов долларов», рассказал Маркоткин: «Сначала под СТМ будет выходить дистрибуционная продукция. А далее мы начнем собственные разработки, производить игрушки, скорее всего, будем под заказ в Китае».