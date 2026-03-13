Владелец «Росмэн» рассказал о причинах высоких продаж контрафактных Лабубу

Причина такого решения Pop Mart, вероятно, заключается в том, что компания продает свою продукцию преимущественно через собственные розничные магазины, предполагает Маркоткин. В России свою торговую сеть Pop Mart, как мы видим, открывать пока не готова, поясняет он: «При этом спрос на игрушки Pop Mart сейчас такой, что им не хватает товара для собственной мировой розницы. Ну и, соответственно, чем им логично пожертвовать? Очевидно, что дистрибуторскими поставками».