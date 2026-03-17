Источники «Ведомостей»: в «Просвещении» планируются сокращения сотрудников

Источники «Ведомостей»: в «Просвещении» планируются сокращения сотрудниковОни могут коснуться как линейного персонала, так и руководителей
Группа компаний «Просвещение» планирует сократить не менее 20% персонала к июлю-августу 2026 г. в рамках реорганизации, которая станет одним из этапов трансформации группы. Это следует из письма, которое было направлено в начале марта сотрудникам «Просвещения». Копия документа есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили двое сотрудников группы. Еще один сотрудник рассказал, что слышал о планирующихся сокращениях. В «Просвещении», согласно информации на его сайте, работает около 1200 человек.
Сокращения коснутся как руководителей, так и линейного персонала, и будут проводиться «по результатам и с учетом проведенной оценки», отмечается в письме. Методика оценки позволит определить эффективность работы сотрудников, выявить их сильные и слабые стороны, а также управленческие навыки. Для сотрудников, чья деятельность связана с творческим процессом, согласно письму, будет найдена «оптимальная форма диагностики».
В сентябре 2025 г. ВЭБ.РФ консолидировал 75% ГК, владельцем 25% остался Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), рассказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на полях Восточного экономического форума. В феврале 2026 г. ВЭБ.РФ принял на себя функции единоличного исполнительного органа АО «Просвещение» (головное юрлицо одноименной ГК). Тогда же было объявлено, что к управленческой команде «Просвещения» присоединятся представители VK, а сам интернет-холдинг станет стратегическим партнером «Просвещения». Вместе партнеры займутся развитием EdTech-направления.
Группа компаний проводит плановую оптимизацию и актуализацию отдельных функций и форматов работы в соответствии с новой бизнес-стратегией, говорится в совместном ответе представителей ВЭБ.РФ и «Просвещения» на запрос «Ведомостей». Дальнейшая деятельность ГК, по их словам, будет включать в себя не только традиционный бизнес – издание учебников, но и новое направление – развитие цифровых образовательных сервисов, которое потребует перераспределения ресурсов компании и оценки компетенций сотрудников. Плановая оптимизация и актуализация отдельных функций и форматов работы связаны с реализацией новой стратегии, отметили собеседники «Ведомостей». Изменения направлены на адаптацию бизнес-модели к новым задачам и рыночным условиям, а также на повышение эффективности процессов, резюмировали в ВЭБ.РФ и «Просвещении».
«Просвещение» – крупнейший игрок на рынке учебной литературы России. В 2018 г. (последняя доступная оценка) «Просвещение» контролировало 42% рынка, 30% занимала корпорация «Российский учебник» (входила на тот момент в издательскую группу «Эксмо-АСТ»), остальные 28% делили между собой небольшие игроки. Весь рынок за указанный период в «Эксмо-АСТ» оценивали в 26 млрд руб. В 2019 г. «Просвещение» консолидировало издателя «Бином» (3% рынка), а в 2020 г. поглотило корпорацию «Российский учебник». В том же году ФАС включила «Просвещение» в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке.
Выручка АО «Просвещение» (аккумулирует дивиденды от всех «дочек» группы и распределяет их между акционерами) по РСБУ в 2024 г. составила 27,4 млрд руб., чистая прибыль – 27,3 млрд руб. У АО «Издательство «Просвещение» за тот же период выручка достигла 51 млрд руб., чистая прибыль – 29,9 млрд руб. За 2025 г. данных пока нет.
Возможно, ВЭБ.РФ поставил более амбициозные целевые показатели эффективности для ГК «Просвещение», достижение которых требует, в том числе, оптимизации персонала, предполагает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Кроме того, на указанное решение госкорпорации могло повлиять повышение налоговой нагрузки на бизнес, рассуждает он.
Оптимизация и сокращение персонала – глобальная тенденция в России: рынок кандидатов более живой, чем два-три года назад, отмечает гендиректор рекрутинговой компании «Эллектус» Евгения Дворская. «Это связано с процессами не в какой-то отдельной отрасли, а с общим повышением налоговой нагрузки и замедлением темпов роста бизнеса и экономики в целом», – резюмирует она.
В подготовке материала принимала участие Мария Истомина