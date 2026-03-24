«Медиалогия» запустила первый комплексный рейтинг популярности сериалов в России

«Медиалогия» запустила первый комплексный рейтинг популярности сериалов в РоссииЛидерами за 2025 год стали «Игра в кальмара», «Очень странные дела» и «След»
Исследовательская компания «Медиалогия» (принадлежит «Национальной медиа группе»; НМГ) представила Российский рейтинг сериалов, передает корреспондент «Ведомостей» с его презентации во вторник, 24 марта. Методика этого рейтинга учитывает 19 различных параметров и основывается на данных поисковых запросов из различных систем, показателях времени телевизионного и цифрового смотрения проектов, а также активности аудитории, связанной с их обсуждением в социальных медиа.
Новый рейтинг показывает не только интерес к сериалу, но и то, насколько зрители его реально смотрят на телевидении и онлайн-платформах, а также обсуждают: новый продукт учитывает весь цикл взаимодействия зрителей с контентом, отметила гендиректор «Медиалогии» Ирина Соломатина.
Единицей измерения популярности сериала стали баллы, которые вычисляются с помощью математической формулы, где присутствуют все указанные компоненты. Точную формулу расчета в «Медиалогии» не раскрывают, но ключевой метрикой рейтинга является «реальное смотрение, измеряемое в минутах», отметил на презентации руководитель рабочей группы по разработке рейтинга сериалов Евгений Миронов. Причем просмотры пиратского контента, по его словам, в рейтинге также учитываются.
Сегодня в России существуют отдельные разноуровневые инструменты для измерения популярности медиаконтента в России, отметила Соломатина. Среди них – «Индекс Кинопоиск Pro» (фиксирует интерес россиян к сериалам на основе данных «Яндекса» и Google), TV Index компании Mediascope (панельное измерение телесмотрения), «Яндекс WordStat» (статистика поисковых запросов), а также уже существующие продукты «Медиалогии» и Brand Analytics, которые позволяют мониторить интерес к проектам в СМИ и соцсетях. Принципиальное отличие нового рейтинга сериалов «Медиалогии», по словам Миронова, заключается в том, что он фиксирует популярность контента «по всей воронке его потребления».
В рамках презентации «Медиалогия» представила рейтинг самых популярных сериалов за 2025 г. Лидером оказался южнокорейский триллер «Игра в кальмара» (Netflix) с результатом в 42 861 балл. На втором месте – американское фэнтези «Очень странные дела» (Netflix; 26 572 балла). Третью позицию занял российский детективный сериал «Пятого канала» (входит в НМГ) – «След», который набрал 20 361 балл. На четвертой строчке оказался комедийный сериал СТС (тоже входит в НМГ) «Папины дочки»: его результат – 14 253 балла. Замыкает первую пятерку «Универ» – комедийный проект телеканала ТНТ (входит в холдинг «Газпром-медиа»; ГПМ), который получил 13 267 баллов.
Также в десятку вошли мелодрама Wink «Ландыши» (№ 6; 11 632 балла), турецкий «Зимородок» (№ 7; 11 468 баллов), драма Okko «Аутсорс» (№ 8; 9928 баллов), детективный проект НТВ (ГПМ) «Первый отдел» (№ 9; 9383 балла) и триллер Wink «Фишер» (№ 10; 9187 баллов). Российские сериалы составили примерно 60% топ-100 самых популярных сериалов в стране, соответственно, 40% пришлось на зарубежные проекты, уточнил Миронов.
Для расчета топ-100 проектов было проанализировано примерно 1200 российских и зарубежных сериалов разных жанров (за исключением детской анимации), которые вышли в 2025 г., в том числе новые сезоны или серии франшиз. В перспективе «Медиалогия» планирует сделать рейтинг регулярным, сначала он будет выходить ежемесячно, отметил руководитель по развитию продукта этой компании Владислав Стратонников.
Доступ к Российскому рейтингу сериалов будет открытым и бесплатным для всех желающих, также уточнил Стратонников. При этом «Медиалогия» рассматривает варианты создания дополнительных аналитических продуктов вокруг него, которые возможно монетизировать, продолжает Стратонников: «Например, поквартальная аналитика спроса на жанры сериалов».