Netflix заявил на регистрацию в РФ товарные знаки сериала «Очень странные дела»

В январе Netflix продлила на 10 лет срок действия исключительного права на три товарных знака с изображением красной буквы N в России. Заявки были продлены до 2 ноября 2036 г. Они регистрировались по 9, 38 и 41 классам МКТУ, в числе которых – программное обеспечение, потоковая передача аудиовизуального и мультимедийного контента через интернет, развлекательные и образовательные услуги.