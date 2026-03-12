Netflix заявил на регистрацию в РФ товарные знаки сериала «Очень странные дела»
Американская стриминговая платформа Netflix подала заявку на регистрацию в России двух товарных знаков, связанных с сериалом «Очень странные дела». Об этом пишет ТАСС.
Заявки были направлены в Роспатент 9 марта из США. Товарные знаки Stranger Things планируется зарегистрировать по шести классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающим аксессуары для телефонов и компьютеров, печатную продукцию, посуду, одежду, игры и игрушки, а также развлекательные услуги и мероприятия.
В январе Netflix продлила на 10 лет срок действия исключительного права на три товарных знака с изображением красной буквы N в России. Заявки были продлены до 2 ноября 2036 г. Они регистрировались по 9, 38 и 41 классам МКТУ, в числе которых – программное обеспечение, потоковая передача аудиовизуального и мультимедийного контента через интернет, развлекательные и образовательные услуги.
В мае 2022 г. Netflix подтвердил окончательное прекращение работы в России.