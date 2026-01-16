Netflix продлил права на три товарных знака в России до 2036 года
Американская стриминговая платформа Netflix продлила на 10 лет срок действия исключительного права на три товарных знака с изображением красной буквы N в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу Роспатента.
Заявки на товарные знаки продлены до 2 ноября 2036 г. Они регистрировались по девятому, 38 и 41 классу международной классификации товаров и услуг, среди них программное обеспечение, потоковая передача аудиовизуального и мультимедийного контента через интернет, развлекательные и образовательные услуги.
Впервые заявки на указанные товарные знаки поступили в ноябре 2016 г. и были зарегистрированы в сентябре-октябре 2017 г.
7 марта 2022 г. Netflix объявил о приостановке работы в России из-за начала спецоперации. После этого пользователи не могли оплатить подписку на сервис картами российских банков. В мае того же года сайты netflix.com и netflix.ru перестали открываться у россиян, как и приложение сервиса на SmartTV. Тогда же сервис подтвердил окончательное прекращение работы на территории страны.