Netflix продлил права на три товарных знака в России до 2036 года

7 марта 2022 г. Netflix объявил о приостановке работы в России из-за начала спецоперации. После этого пользователи не могли оплатить подписку на сервис картами российских банков. В мае того же года сайты netflix.com и netflix.ru перестали открываться у россиян, как и приложение сервиса на SmartTV. Тогда же сервис подтвердил окончательное прекращение работы на территории страны.