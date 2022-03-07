Netflix приостанавливает работу в России
Американская стриминговая платформа Netflix заявила о приостановке работы в России в знак протеста против проведения военной операции на Украине. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает журнал Variety.
Ранее Netflix объявил о приостановке работы над новыми проектами сервиса в России, компания также отказалась размещать 20 российских каналов, говорится в статье.
«Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы на нашу платформу», — говорил представитель Netflix. В число 20 каналов, в трансляции которых было отказано, вошли «Первый канал», НТВ, «Спас» и другие, писал Variety.
Теперь платформа «делает еще один шаг к полному закрытию своего сервиса» в России. «Учитывая обстоятельства, мы решили приостановить нашу работу в России», — цитирует издание представителя Netflix.
Ранее о закрытии представительства в России из-за военной операции на Украине объявил музыкальный стриминговый сервис Spotify. Сотрудничество с Россией также прекратили образовательная платформа Coursera, сервисы аренды жилья Airbnb и Booking, а Apple приостановила в страну ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.