Netflix отказался от трансляции 20 российских телеканалов
Американская стриминговая платформа Netflix отказалась транслировать 20 российских федеральных телеканалов из-за военной операции на Украине, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя компании. Согласно российскому законодательству, обязательное вещание этих каналов на платформе должно было начаться с 1 марта.
«Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы на нашу платформу», — подчеркнул представитель Netflix. Компания пока продолжает предлагать свои услуги российским пользователям и внимательно следит за ситуацией, добавил он. В число 20 каналов, в трансляции которых было отказано, вошли «Первый канал», «НТВ», «Спас» и другие.
В конце декабря 2021 г. Роскомнадзор добавил Netflix в свой реестр аудиовизуальных сервисов. Как ранее пояснял глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, сервис будет обязан исполнить требования статьи 10.5 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», включая ее самые свежие дополнения, в том числе распространять 20 федеральных телеканалов РФ. Норма вступила в силу в марте 2022 г.
Ведомство создало реестр онлайн-кинотеатров в декабре 2020 г. Он должен способствовать отслеживанию запрещенного контента на той или иной платформе. В реестр должны попадать те ресурсы, у которых российская аудитория превышает 100 000 пользователей в сутки. Данные предоставляются самими площадками. В декабре прошлого года в реестр вошли свыше 10 сервисов, включая Ivi, Megogo, Okko, Premier, «Кинопоиск» и др.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. На Украине введено военное положение.