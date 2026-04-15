Медиа /

Эксперты зафиксировали снижение доходов у части блогеров в 2025 году

Этот тренд затронул почти половину микро- и наноинфлюенсеров, размещающих перформанс-рекламу
Дмитрий Игнатьев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

У 44,2% блогеров, которые размещают на своих страницах перформанс-рекламу (направлена на достижение конкретных бизнес-результатов – получение заявок или звонков, продажи, клики и т. д.), в 2025 г. снизились доходы. Это следует из данных совместного исследования платформ Rafinad и Kokoc Group.

Исследование проводилось методом опроса, всего в нем приняло участие более 100 блогеров: 75% из них – микро- и наноинфлюенсеры (с аудиторией от 1000 до 50 000 человек), 22% имеют 50 000 – 1 млн подписчиков, 3% – свыше 1 млн. Под перформанс-рекламой в этом случае понимается размещение у блогеров по моделям CPA (Сost per action; оплата за продажи), CPC (Cost per click; оплата за клики), CPP (Cost per post; оплата за пост), CPM (Cost per mille; оплата за 1000 показов) и CPV (Cost per view; оплата за просмотры).

