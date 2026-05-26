Сервис «Игромир» начнет выпускать игры и запустит профильное медиа

«Яндекс» приобрел товарные знаки популярной выставки интерактивных развлечений «Игромир», а также фестиваля поп-культуры Comic Con (в том числе, «Комиккон» и COMICCON) в январе 2025 г. в рамках банкротства их предыдущего владельца – ООО «КРИ». Стоимость каждого из лотов составила 20,6 млн руб. В декабре того же года компания провела собственный поп-культурный фестиваль под совместным брендом «Comic Con Игромир». А в апреле «Яндекс» также запустил под брендом «Игромир» игровой сервис. В нем доступны облачный гейминг, магазин игровых товаров и опция пополнения игровых аккаунтов в Steam, PlayStation, Xbox и т.д.