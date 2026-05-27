На киносеть «Люксор» не нашлось покупателя

«Люксор» – одна из старейших киносетей России. Ее первый кинотеатр был открыт в 1998 г. На январь 2018 г. «Люксор» входила в десятку крупнейших киносетей России по количеству залов: она занимала шестое место, всего в ее управлении тогда находился 21 кинотеатр. Но в последние годы количество кинотеатров, находящихся в управлении киносети, стремительно сокращалось. Проблемы «Люксор» главным образом были связаны с тем, что она развивалась, в том числе, на заемные средства зарубежных банков и после 2014 г. утратила возможность перекредитоваться, писал ранее РБК. Кроме того, с 2015 г. «Люксор» перестала расплачиваться по контрактам с крупнейшими российскими кинодистрибуторами, в результате чего они тогда прекратили поставлять ей кассовые блокбастеры.