На киносеть «Люксор» не нашлось покупателя

На киносеть «Люксор» не нашлось покупателяАукцион по продаже юрлица сети кинотеатров не собрал ни одной заявки
Торги банка ПСБ по продаже оператора федеральной сети кинотеатров «Люксор» – ООО «АСкино» – признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, следует из протокола. Сбор заявок на участие в аукционе проходил c 20 по 26 мая, а сами торги должны были состояться в среду, 27 мая. Единственный владелец ООО «АСкино» – государство в лице Росимущества. «Ведомости» направили запрос в ПСБ.
Сеть кинотеатров «Люксор» была выставлена на продажу по стартовой цене в 335,2 млн руб. с шагом аукциона в 3,35 млн руб. (1% от начальной цены). Для участия в торгах претендентам необходимо было внести задаток в размере 20% от начальной стоимости этого актива.
В сеть «Люксор» входят семь кинотеатров: два – в Москве, два – в Санкт-Петербурге и по одному – в Туле, Рязани и Курске, следует из отчета «Русской службы оценки», которая рассчитывала начальную цену актива. Все помещения кинотеатров находятся у оператора ООО «АСкино» в долгосрочной аренде без права выкупа, следует из пояснений к бухгалтерской отчетности этого юрлица по РСБУ за 2025 г.
Выручка ООО «АСкино» в 2025 г., согласно тому же документу, составила 663,7 млн руб., а чистая прибыль – 82,3 млн руб. Кинопоказ аккумулировал 75% выручки киносети, а 25% пришлось на доходы от торговли. Рынок российского кинопроката в 2025 г. вырос на 9,3% в сравнении с 2024 г. и достиг 50,7 млрд руб., следует из данных ЕАИС Фонда кино.
На конец 2025 г. балансовая стоимость активов ООО «АСкино» составила 151,1 млн руб., также отмечается в отчете «Русской службы оценки». 40,4% этой суммы, т. е. 61 млн руб., пришлось на основные средства, к которым, согласно пояснениям к отчетности по РСБУ, относится оборудование кинозалов и снек-баров. Еще 35,5% стоимости активов составила дебиторская задолженность – 53,6 млн руб., а 17,1% (26 млн руб.) – запасы, а именно лампы для кинопроекторов и готовая продукция для продажи в снек-барах. Оставшиеся 7% активов включают в себя денежные средства и эквиваленты, краткосрочные финансовые вложения и т. д. При этом совокупные обязательства ООО «АСкино» на конец 2025 г. составили 105,8 млн руб.
«Люксор» – одна из старейших киносетей России. Ее первый кинотеатр был открыт в 1998 г. На январь 2018 г. «Люксор» входила в десятку крупнейших киносетей России по количеству залов: она занимала шестое место, всего в ее управлении тогда находился 21 кинотеатр. Но в последние годы количество кинотеатров, находящихся в управлении киносети, стремительно сокращалось. Проблемы «Люксор» главным образом были связаны с тем, что она развивалась, в том числе, на заемные средства зарубежных банков и после 2014 г. утратила возможность перекредитоваться, писал ранее РБК. Кроме того, с 2015 г. «Люксор» перестала расплачиваться по контрактам с крупнейшими российскими кинодистрибуторами, в результате чего они тогда прекратили поставлять ей кассовые блокбастеры.
В декабре 2025 г. оператор киносети «Люксор» – ООО «АСкино» – перешел в собственность России после того, как Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства российские активы латвийского Rietumu Banka. Имущество «Люксор» было у него в залоге, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса».