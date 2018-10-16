Совладелец сети кинотеатров «Люксор» признан банкротом

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Антон Ситников / Люксор

Арбитражный суд Москвы постановил ввести процедуру наблюдения в отношения совладельца сети кинотеатров «Люксор» Евгения Ленского по требованию МТС-банка. Бизнесмен на заседание суда не явился.

Также суд постановил включить МТС-банк в реестр кредиторов и обязать выплатить ему 153 млн руб. долга. По словам выступившего в ходе судебного заседания представителя банка, кредит был предоставлен сети «Люксор», а поручителем по нему выступал Ленский. В прошлом году в ходе судебного разбирательства в Савеловском районном суде было заключено мировое соглашение с Ленским, но больше года этот долг не обслуживался, и условия мирового соглашения не были выполнены.