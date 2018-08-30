МТС-банк отсудил более 105 млн рублей у киносети «Люксор»
Сеть не вернула кредит, банк добивается ее банкротства
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«Люксор» – одна из старейших киносетей в России. Первый кинотеатр ее основатели открыли в 1998 г. в Воронеже
Евгений Разумный / Ведомости
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать в пользу МТС-банка более 105 млн руб. с ЗАО «Синемалюкс», передал корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Из них 103 млн руб. – основной долг, остальное – проценты по просроченной задолженности. «Синемалюкс» – одно из юридических лиц сети кинотеатров «Люксор». Третьими лицами по искам выступали владельцы сети – Игорь Добровольский и Евгений Ленский.
Ответчик на заседание суда не явился. Представитель МТС-банка в суде сообщил, что компания погасила часть долга по пени, и заявил ходатайство о снижении долга на 2 млн руб. Суд его удовлетворил.
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