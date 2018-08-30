Технологии / Медиа

МТС-банк отсудил более 105 млн рублей у киносети «Люксор»

Сеть не вернула кредит, банк добивается ее банкротства
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать в пользу МТС-банка более 105 млн руб. с ЗАО «Синемалюкс», передал корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Из них 103 млн руб. – основной долг, остальное – проценты по просроченной задолженности. «Синемалюкс» – одно из юридических лиц сети кинотеатров «Люксор». Третьими лицами по искам выступали владельцы сети – Игорь Добровольский и Евгений Ленский.

Ответчик на заседание суда не явился. Представитель МТС-банка в суде сообщил, что компания погасила часть долга по пени, и заявил ходатайство о снижении долга на 2 млн руб. Суд его удовлетворил.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике