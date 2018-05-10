МТС-банк требует признать банкротом сеть кинотеатров «Люксор»

Статья опубликована в № 4563 от 10.05.2018 под заголовком: Сюжет с долгом «Люксора» вышел слишком затянутым

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«Люксор» – одна из старейших киносетей в России Геннадий Хамельянин / ТАСС

МТС-банк требует через суд признать банкротами ЗАО «Синемаменеджмент», ООО «Кинолюкс» и ООО «Люксор дистрибьюшн», следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Эти три компании входят в группу компаний «Люксор», которая управляет шестой по размеру сетью кинотеатров в России и одноименной кинопрокатной компанией. МТС-банк требует признать банкротами и двух владельцев группы – Игоря Добровольского и Евгения Ленского.

Претензии МТС-банка связаны с не возвращенным вовремя долгом, объяснил представитель банка: в 2012 г. группа получила кредит в 280 млн руб. и осталась должна свыше 100 млн руб. В 2016 г. группа уже переставала платить банку, тогда стороны утвердили мировое соглашение, но во второй половине 2017 г. она вновь начала опаздывать с платежами, рассказал представитель МТС-банка. На сей раз, продолжает он, банк не готов к мировому соглашению.