Почему в России становится меньше кинозалов
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С начала этого года в России закрылось 57 кинотеатров со 143 кинозалами – по числу кинозалов это в два с лишним раза больше, чем на тот же период 2017 г., подсчитала аналитическая компания «Невафильм Research». И напротив: новых кинозалов оказалось почти в 2 раза меньше, чем год назад, – 133 против 216. Итого число кинотеатров в стране продолжает расти (в июле их было уже 1610), а вот число кинозалов начало сокращаться (их теперь 4786). Именно число кинозалов, посадочных мест для зрителей определяет потолок заработка киносетей.
У кинотеатров началась депрессия – это красочный диагноз гендиректора «Невафильма» Олега Березина. Зрители заметно реже ходят в кино: за первые шесть месяцев года сборы кинотеатров упали на 7,5% до 27,4 млрд руб. Впервые в истории российского проката рынок показал отрицательную динамику в целом за полугодие.
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