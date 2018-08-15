Кинотеатры копят долги перед прокатчиками фильмов

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Несколько крупных сетей кинотеатров в последние месяцы сильно задерживают платежи кинопрокатчикам Валерий Шарифулин / ТАСС

Несколько крупных сетей кинотеатров в последние месяцы сильно задерживают платежи кинопрокатчикам, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух кинокомпаний, среди должников – объединенная сеть кинотеатров Александра Мамута («Формула кино» и «Синема парк») и «Киномакс».

Сотрудники трех крупных прокатчиков подтвердили «Ведомостям», что эти сети задерживают платежи: объединенная сеть копит долги с апреля, а «Киномакс» стал плохо рассчитываться в последние пару месяцев; совокупно это уже сотни миллионов рублей. Сотрудник одной прокатной компании сообщил, что добился возврата долга с учетом пени, когда пообещал не предоставлять кинотеатрам права на прокат крупной премьеры, но деталей раскрывать не стал.