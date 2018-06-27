Российский хоррор «Русалка» покажут с субтитрами для иностранцев

Кадр из фильма «Русалка. Озеро мертвых»

Предпоказы фильма «Русалка. Озеро мертвых» пройдут с английскими субтитрами специально для иностранцев, приехавших на чемпионат мира по футболу в России. Об этом говорится в сообщении «Киностудии КИТ», производителя картины. Прокатчик фильма – «Централ партнершип» (обе кинокомпании входят в холдинг «Газпром-медиа»).

«Русалка. Озеро мертвых» – мистический хоррор производства «Киностудии КИТ» и QS FILMS. Режиссер – Святослав Подгаевский. Официальный старт фильма начнется 12 июля 2018 г. У этой ленты рейтинг ожидания – 89%, согласно данным «Кинопоиска», который анализирует голоса пользователей сайта. Например, такой же рейтинг у фильмов «Как приручить дракона 3» и «Фантастические твари и где они обитают 3».

Предпоказы «Русалки. Озеро мертвых» начнутся 2 июля 2018 г. До официального старта фильм будут показывать в шести городах, где проходит футбольный турнир: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи и Самаре. Ленту с английскими субтитрами можно будет увидеть в кинотеатрах «Каро», «Синема парк», «Стар синема» и «Мегасити».

Чемпионат мира дает возможность показать зарубежному зрителю российский фильм, не выезжая за пределы страны, приводятся в сообщении слова гендиректора киностудии «Кит» Рафаела Минасбекяна. «Иностранные зрители крайне симпатизируют страшным историям о русских монстрах», – считает продюсер фильма Иван Капитонов.

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