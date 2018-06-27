Российский хоррор «Русалка» покажут с субтитрами для иностранцев

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Кадр из фильма «Русалка. Озеро мертвых»
Предпоказы фильма «Русалка. Озеро мертвых» пройдут с английскими субтитрами специально для иностранцев, приехавших на чемпионат мира по футболу в России. Об этом говорится в сообщении «Киностудии КИТ», производителя картины. Прокатчик фильма – «Централ партнершип» (обе кинокомпании входят в холдинг «Газпром-медиа»).
«Русалка. Озеро мертвых» – мистический хоррор производства «Киностудии КИТ» и QS FILMS. Режиссер – Святослав Подгаевский. Официальный старт фильма начнется 12 июля 2018 г. У этой ленты рейтинг ожидания – 89%, согласно данным «Кинопоиска», который анализирует голоса пользователей сайта. Например, такой же рейтинг у фильмов «Как приручить дракона 3» и «Фантастические твари и где они обитают 3».
Предпоказы «Русалки. Озеро мертвых» начнутся 2 июля 2018 г. До официального старта фильм будут показывать в шести городах, где проходит футбольный турнир: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи и Самаре. Ленту с английскими субтитрами можно будет увидеть в кинотеатрах «Каро», «Синема парк», «Стар синема» и «Мегасити».
Чемпионат мира дает возможность показать зарубежному зрителю российский фильм, не выезжая за пределы страны, приводятся в сообщении слова гендиректора киностудии «Кит» Рафаела Минасбекяна. «Иностранные зрители крайне симпатизируют страшным историям о русских монстрах», – считает продюсер фильма Иван Капитонов.
«Смерть Сталина». Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи не будет показана в кинотеатрах в России, прокатное удостоверение фильма будет отозвано. В Минкультуры пояснили, что в фильме выявлена информация, распространение которой запрещено российским законодательством. Что это за информация, в министерстве не уточнили
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Вольга
«Смерть Сталина» – сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает историю борьбы за власть, развернувшейся после смерти советского вождя. Премьера фильма в России должна состояться в этот четверг, 25 января
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«Зов космической эволюции». Прокатное удостоверение картина о семье Рерихов получила в 2013 г. Через три года Минкультуры отозвало удостоверение после обращения гендиректора Государственного музея искусств народов Востока Александра Седова
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В обращении, в частности, утверждалось, что в фильме использовалось изображение свастики. Позже суд признал отзыв незаконным, однако до сих пор прокатное удостоверение «Зову космической эволюции» не возвращено
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Summit
«Номер 44». Фильм студии Summit был снят по одноименному роману Тома Роба Смита. По сюжету главный герой ленты – офицер советской разведки Лев Демидов. Он расследует серию убийств 44 детей. Премьера картины в России должна была состояться 17 апреля 2015 г., у нее было прокатное удостоверение
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Summit
За несколько дней до премьеры «Номера 44» министр культуры Владимир Мединский заявил, что СССР в фильме изображен как Мордор, «с физически и морально неполноценными недочеловеками». После этого прокатчик картины - кинокомпания «Централ партнершип» вернула в Минкультуры удостоверение и отказалась от показа картины
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«Любовь». В том же 2015 г. Минкультуры отказалось выдать разрешение на показ в России фильма Гаспара Ноэ. Этот эротический 3D-фильм чиновника назвали порнографией
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«Любовь» Гаспара Ноэ - это эротическая мелодрама и история любви, снятая в формате 3D. Она была показана в специальной внеконкурсной программе на Каннском кинофестивале, где номинировалась на квир-пальмовую ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино. По отзывам, фильм шокировал многих зрителей откровенными сценами
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«Чебурашка». В июне 2014 года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у японского мультфильма режиссера Макото Накамуры. Сделано это было по требованию «Союзмультфильма». Студия утверждала, что картина нарушает ее имущественные права
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Проверка министерства установила, что японский «Чебурашка» не связан напрямую с классическими работами «Союзмультфильма», а права на его создание были законно получены от автора персонажей Эдуарда Успенского и мультипликатора Леонида Шварцмана. Показы были возобновлены
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«Борат». В 2006 г. предшественник Минкультуры - Федеральное агентство по культуре и кинематографии запретило в России показ комедии с Сашей Бароном Коэном, сыгравшим казахского журналиста
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Российские чиновники сочли «Бората» уничижительным по отношению к народу Казахстана. А вот следующую пародию с Коэном, в этом раз на арабские страны, – фильм «Диктатор» 2012 г. в России показали. В Белоруссии, Таджикистане и Туркмении «Диктатор» был запрещен